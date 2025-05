Jorge Macri y Silvia Lospennato apuntaron contra el Gobierno por buscar “nacionalizar” la elección porteña

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que en las elecciones de la Ciudad del 18 de mayo solo se pone en juego la composición de la Legislatura y no el "rumbo económico del país o la inflación".

"No se juega el rumbo económico del país, no se juega la inflación o las relaciones internacionales, se juega eso. Una Legislatura donde yo solo tengo siete legisladores de 60 y en la que necesito tener legisladores como Silvia Lospennato, como Laura Alonso", continuó. En declaraciones a Radio Rivadavia sobre qué pone en juego en los comicios del próximo 18 de mayo, Macri respondió: "La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires".

Consultado por las críticas de su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri dijo que lo nota "muy enojado, como con algo que no ha logrado procesar, pero a mí me gusta siempre tratar de reflexionar a veces con preguntas". Y se preguntó: "Si Horacio le hubiera ganado la PASO a Patricia (Bullrich), que la perdió, y hubiera logrado ser Presidente, que no lo logró, ¿se hubiera ido del PRO? ¿Si él hubiera llegado a ser Presidente desde el PRO, te imaginás que se hubiera ido?".

Por su parte, la primera candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, cuestionó la decisión de La Libertad Avanza (LLA) de dividir la oferta electoral en las elecciones por la Legislatura porteña del 18 de mayo.

"Hice lo que pude para que esta situación no ocurriera. Les dije a muchos de ellos que era importante tratar de no dividir el voto en ningún lado, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo en declaraciones a Splendid, y agregó: "A mí me parece peligroso".

Jorge Macri se mostró esta semana con Silvia Lospennato. Foto: X.

En la misma línea, la legisladora aseguró que la decisión de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de no avanzar en un acuerdo responde a la intención de dividir el voto porque "han privilegiado un interés partidario".

"No es en favor de los porteños porque la Ciudad de Buenos Aires tiene todas estas cosas en las que tenemos acuerdo ya ejecutadas: tenemos presupuesto equilibrado hace muchos años, tenemos superávit", dijo y completó: "Hemos bajado impuestos, dedicamos el superávit a dos cosas, a bajar impuestos y aumentar la inversión pública, entonces, la verdad, acá no se necesita este modelo de equilibrio fiscal porque acá ya existe".

Lospennato cuestionó además a sus rivales Manuel Adorni, de LLA, y Rodríguez Larreta, de Volvamos Buenos Aires, a quienes responsabilizó por la dispersión del voto antikirchnerista y advirtió que "perder" contra el peronista Leandro Santoro "sería terrible".

"Adorni dijo que no le importaba perder por poco con Santoro. Eso devela que no hay interés por los porteños. Perder con Santoro es terrible. Que Santoro y el kircherismo ganen la elección es muy malo para los porteños. Yo quiero ganarle esta elección al kirchnerismo que hoy encabeza las encuestas", alertó en declaraciones radiales.

Para Lospennato, los porteños no se sienten representados con la lista kirchnerista de Santoro, que tiene adentro a La Cámpora, a (Juan) Grabois, a (Sergio) Massa. Eso no es la representación real de los porteños", dijo e insistió: "Yo le voy a ganar al kirchnerismo".

Sobre el postulante libertario, la diputada señaló que "definitivamente le falta el respeto al votante porteño cuando dice que no le interesa esta elección legislativa". "No es el interés principal de Adorni. Lo escuché en una declaración (diciendo) que si el presidente (Javier Milei) le pedía que fuera embajador, iba para embajador. Entonces él está ahí representando otra cosa, no con voluntad de ser legislador de la Ciudad", consideró.

En el caso de Rodríguez Larreta, la actual diputada nacional lo cuestionó por irse del PRO y utilizar estas elecciones legislativas intermedias como "trampolín" para volver a ser jefe de Gobierno en 2027. "Él tiene una decisión de irse del PRO y jugar en contra del PRO. Después deberá explicar él sus razones personales para hacer eso. Tal vez ya lo dijo: pretende ser jefe de Gobierno con una fuerza nueva. Él se fue solo. El equipo se quedó acá", afirmó.

Pese a ir por separados en la elección porteña, Lospennato aclaró que el PRO seguirá "acompañando el rumbo económico del Gobierno" como lo viene haciendo desde el comienzo de la gestión de Milei. "No somos nosotros el adversario político. Lo que pasó, ya pasó. Nosotros vamos a ganar en la Ciudad y después vamos a seguir trabajando para que la Argentina salga adelante como ya lo hicimos sin especular", dijo y reafirmó que "no hubo aliado más leal" al Gobierno que el PRO.

Por último, consultada sobre las coincidencias programáticas con LLA, la candidata del PRO puso como ejemplo la agenda vinculada al "orden público". "Hoy tenemos una ciudad muy ordenada con una decisión política de Jorge Macri, por ejemplo de sacar a los manteros", concluyó