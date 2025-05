Votó Leandro Santoro y criticó el video con el que LLA atacó a Mauricio Macri: "No tiene antecedentes"

En el marco de las elecciones legislativas que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires este domingo, otro de los candidatos también emitió su voto. En este caso, Leandro Santoro votó en la escuela primaria número 8 del barrio de Boedo, donde además habló con respecto al video que se difundió en redes sociales.

"A mí me parece que lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi condena. Me refiero a la trampa. Vulnera la convivencia democrática", afirmó, siguiendo el lineamiento de los comentarios de Mauricio Macri esta mañana en el Café Tortoni, donde el expresidente dio su opinión sobre el video. En el mismo, Macri anunciaba que Silvia Lospennato se retiraba de las elecciones e invitaba a votar por el candidato libertario, Manuel Adorni.

Luego continuó y expresó: "Los argentinos necesitan que la dirigencia política sea responsable porque nos costó mucho recuperar la democracia".

En una votación rodeada por los medios de comunicación, Santoro afirmó que quienes deben dar el ejemplo son los máximos garantes de la democracia.

"En el país, el que debe dar el ejemplo es el Presidente, y en la Ciudad, el Jefe de Gobierno", comentó. Javier Milei había dicho, previo a su voto, que: "Macri está hecho un llorón, está muy de cristal".

De esta forma, el candidato a legislador porteño por Es Ahora Buenos Aires se retiró de la escuela en Boedo, criticando fuertemente lo ocurrido durante la veda electoral, alineándose con los comentarios hechos por Mauricio Macri, que catalogó de "loquitos" y que, al igual que Santoro, pidió responsabilidad.