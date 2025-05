En vivo: a minutos del cierre de los comicios aumenta la expectativa por el resultado

Este domingo en la Ciudad de Buenos Aires 17 listas que compiten por las 30 bancas que se renueva en la Legislatura porteña. La lista opositora que encabeza Leandro Santoro busca quedarse con el primer lugar, por el que también compite Manuel Adorni (La Libertad Avanza).

17.00 - Votó Pilar Ramírez: "Por más libertad en la ciudad"

La presidente del bloque libertario en la ligeslatura porteña, ya emitió su voto. Ante el mismo, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo: "Por más libertad en la ciudad".

16.55 - Votó Mariano Cúneo Libarona: "El video de Macri lo vi muy por arriba"

El ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona votó hace minutos en la Rural. Ante su salida, dialogó con los medios sobre el candidato del Gobierno en la Ciudad, Manuel Adorni: "tenemoss un candidato y varios candidatos que lo secundan, que son de primera, como es Manuel, tan trasparente".

Tras el video viral del expresidente, Mauricio Macri, el ministro de justicia declaró verlo muy por arriba. "Querría estudiarlo, pero todo los días leo los diarios y veo fakes de todo el mundo, de los periodistas y de otros. Existen cosas como estas y nosotros somos víctimas", sostuvo el ministro de Javier Milei.

15.44 - Votó Luis Caputo: "Era tan burdo que era obvio que era un chiste"

En medio de las acusaciones al liberalismo por el video fake de Mauricio Macri llamando a votar a La Libertad Avanza, el ministro de Economía de la Nación votó en el Instituto Eccleston de Palermo y tras emitir su voto indicó: "No lo vi, pero el comentario indica que era tan burdo que era obvio que era un chiste".

"No me vengan a sacar declaraciones políticas", sentenció el ministro cuando le preguntaron por los dichos que hizo Javier Milei contra el expresidente Mauricio Macri. Además anticipó que durante la semana si impulsará "un régimen para favorecer la circulación de dólares".

15.09 - Ya votó el 40% del padrón porteño en medio de las disputas por el video fake

En las primeras horas de la tarde y de cara a las horas finales de la jornada electoral, ya votó el 40% del padrón electoral en una tensa jornada política tras el video fake de Mauricio Macri llamando a votar a La Libertad Avanza. Mientras la Justicia ya ordenó eliminar el video, continúa el fuego cruzado entre los referentes del Pro y el Gobierno nacional.

14.08 - Votó Patricia Bullrich y apuntó contra Macri: "Si pegaste abajo de la cintura..."

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, votó esta tarde y le quitó importancia al video falso que se viralizó ayer. "No es oficial, lo compartió la militancia, no importa", señaló la funcionaria que llegó al centro de votación con sánguches para las autoridades de mesa.

13.02 - Informaron que votó el 20% del padrón hasta el mediodía

El Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad, a cargo de la realización de los comicios, informó que para las 12 del mediodía el 20% del padrón electoral ya había votado.

Los establecimientos electorales recibirán a los votantes hasta las 18 y se espera, que alrededor de las 20 se conozcan los primeros resultados provisorios. Javier Milei emitió su voto en Almagro

12.38 - Manuel Adorni rompió la veda y confirmó que se votó al él mismo

El candidato a legislador Manuel Adorni (La Libertad Avanza) rompió la veda electoral este domingo luego de emitir su sufragio. En declaraciones a la prensa confirmó que se votó a él mismo. "Estoy muy contento, nunca pensé que me iba a votar a mi", señaló al salir de la escuela en Parque Chacabuco.

Además, se distanció del video falso que se conoció el sábado por la tarde en el que supuestamente se da de baja la candidatura de Silvia Lospennato. "Está lleno de videos con pavadas y fake news", sostuvo Adorni, que a la vez dijo que "es repudiable".

12.25 - Guillermo Francos reconoció que estuvo mal la difusión del video falso contra el PRO

Luego de votar en la sede de la UCA de Puerto Madero, Guillermo Francos tomó distancia del video falso en el que se anuncia una supuesta baja de la candidata del PRO, Silvia Lospennato.

“Me parece que está mal que alguien haya utilizado, aparentemente, Inteligencia Artificial para hacer eso, es una cosa que no corresponde. Además, que se haya hecho dentro de la veda electoral peor todavía. Creo que se han hecho denuncias judiciales”, dijo el funcionario de Javier Milei.

11.57 - Votó Jorge Macri y habló de "buen nivel de participación"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, votó este mediodía en Palermo, acompañado de su esposa, María Belén Ludueña. Sostuvo que "se está votando bien, estamos contentos de que el sistema esté funcionando muy bien. Hay un buen nivel de participación. El voto es ágil, rápido y fácil”.

Además, se refirió al video falso en el que supuestamente se bajaba a la candidata del PRO Silvia Lospennato. “Lamentamos mucho lo ocurrido ayer: se rompieron límites y por eso hicimos demandas penales y electorales. Es muy importante que esto sea un antecedente, que no se vuelva a repetir en la Argentina. Hemos construido una democracia con derecho al disenso, con la verdad y con el respeto a la veda, que debe ser respetada. Jorge Macri durante el momento de su votación en Palermo.

11.46 - Con críticas al PRO y a Milei, Santoro votó en San Cristóbal

El candidato Leandro Santoro (Ahora Buenos Aires) se diferenció de La Libertad Avanza y criticó la maniobra contra el PRO, luego de que se viralizara un falso video. "A mí me parece que lo que pasó o anoche no tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi condena. Me refiero a la trampa. Vulnera la convivencia democrática", afirmó el actual diputado nacional.

Además, planteó que "en democracia no se juega al fleje, sino que se juega la pelota al medio". "Los argentinos necesitan que la dirigencia política sea responsable porque nos costó mucho recuperar la democracia", agregó.

11.24 - Javier Milei votó en Almagro y un fiscal no lo quiso saludar

El presidente Javier Milei fue a votar cerca de las 11.30 en el barrio porteño de Almagro y lazó una respuesta al PRO que lo responsabilizó por el video falso de Mauricio Macri. "Se los ve muy de cristal", dijo el jefe de Estado antes de entrar a la escuela, acompañado por un pequeño grupo de militantes.

Dentro del establecimiento electoral, el presidente saludó a las personas que trabajaban en la mesa donde le tocó sufragar, pero uno de los fiscales se resistió a darle a la mando al presidente Milei. Además, dijo que el presidente del PRO y exmandatario, Mauricio Macri, "está hecho un llorón".

10.15 - Juan Manuel Abal Medina votó y aclaró que "la democracia se defiende con el voto"

Juan Manuel Abal Medina (Justa, Libre y Soberana) votó minutos antes de las 10. En declaraciones a la prensa, reconoció que se trató de “una campaña muy rara, muy extraña, adelantada de una manera muy particular”, aunque subrayó que “lo importante en un momento tan difícil para la democracia en el país, con tantas críticas, agresiones y discursos violentos, es que todos participemos”.

“La democracia se defiende con el voto, con compromiso y con responsabilidad cívica. Eso es lo que debemos cuidar”.

09.31 - Larreta, complicado para votar, quedó a un paso de ser presidente de mesa

Durante la jornada electoral, se conoció una anécdota curiosa que involucra al candidato a legislador Horacio Rodríguez Larreta (Movimiento al Desarrollo). Según relatos, el exalcalde intentó votar en la Facultad de Derecho, pero al llegar, encontró que la mesa no estaba abierta.

Un poco antes, un votante también había llegado y se había ido enojado por la misma razón. Cuando Larreta llegó, casi lo designan como autoridad de mesa, pero debido a su condición de candidato, no fue posible. Finalmente, tuvieron que llamar a otro joven para que presida la mesa, y Larreta ejerció su voto, aunque posteriormente expresó su malestar por la situación. El desayuno del PRO en el clásico Café Tortoni.

09.01 - Preocupación por la falta de luz en algunas escuelas del sur

El gran temporal del sábado por la noche dejó algunas escuelas sin luz en los barrios de Parque Patricios, Barracas y Pompeya. Allí algunos votantes registraron los inconvenientes que esto genera. Según informaron las autoridades, ya se hizo el reclamo a las autoridades responsables-

Sin embargo, esto no afectaría el desarrollo de las elecciones porque las máquinas no necesitan estar enchufadas para funcionar y que los electores puedan sufragar.

08.43 - Lula Levy votó, evitó hablar sobre el video fake contra Lospennato y se mostró optimista

Lula Levy, candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires del espacio Evolución, se mostró optimista durante la jornada electoral de este domingo, luego de realizar su votación en el colegio Lenguas Vivas de Palermo. Tras una campaña enfocada en el fortalecimiento institucional y los valores democráticos, destacó el trabajo realizado por su equipo y expresó su deseo de “terminar celebrando” una elección clave para el espacio liderado por Martín Lousteau.

"Esperemos terminar celebrando, por eso, tenemos mucha expectativa. Muy orgullosos de la campaña que hicimos, esperemos que eso se pueda plasmar en el resultado", continuó la candidata a legisladora por CABA del espacio Evolución. Sobre la difusión del video fake por parte de jóvenes libertarios -encabezados por el Gordo Dan- contra su oponente en esta elección Silvia Lospennato, Levy se desligó: "La verdad, es que no estoy tan al tanto, es cuestión de otros partidos, estoy enfocada en el día de hoy".

08.34 - Lospennato denunció un ataque a la democracia, tras los videos falsos que difundió La Libertad Avanza

En el clásico desayuno de candidatos y autoridades que el PRO realiza en el Café Tortoni, la candidata Silvia Lospennato (PRO) denunció "un nuevo ataque a toda la democracia".

"Se violó la veda y se cometieron una serie de delitos graves. No vale todo en una campaña electoral. Es una lástima que se haga política de esta manera", dijo sobre la denuncia que realizaron en sede judicial.

Sobre el trascurso de la jornada electoral, la candidata del oficialismo porteño aclaró que están "muy tranquilos y confiados". "Sabemos que los porteños van a votar con tranquilidad. Vamos a representar a los porteños con verdad y honestidad. Deseo que sea una buena jornada electoral", sostuvo.

08.00 - Abren las primeras escuelas

A las 8 en punto se habilitaron las mesas para votar a 30 nuevos legisladores porteños. La jornada definirá el nuevo mapa político de la Legislatura. Hasta las 18 los porteños van a tener tiempo para votar.

