¿Interna entre Correa Llano y Casado?: el fuerte comunicado oficialista por un acto

En términos políticos, las cosas no están tan claras en Mendoza dentro de La Libertad Avanza, en lo que podría ser a futuro una alianza con el Gobierno Provincial.

Este sábado, el presidente de La Libertad Avanza provincial, Facundo Correa Llano, salió con los tapones de punta contra una actividad de la que fue parte la vicegobernadora, Hebe Casado, que se realizó en Guaymallén anoche, organizada por la agrupación "Guardianes del León", liderada por Germán Pérez (excandidato a intendente de Las Heras por el sector de Luis Petri) y Nicolás Zapata, director de LV4.

"La Libertad Avanza Mendoza repudia de manera categórica y desmiente rotundamente cualquier vinculación con la reunión político-social realizada el viernes 16 de mayo a las 19:00 hs en el Club Social y Deportivo Guaymallén", expresó en un comunicado posteado en redes sociales.

En el mismo, agregó que el espacio "crece por convicción, no por clientelismo", en referencia a que hubo gente que asistió con la promesa de recibir bolsones de alimentos, como indicó el diario El Editor Mendoza.

"Rechazamos y seguiremos rechazando las prácticas que combatimos y condenamos desde el primer día", postula el documento.

Facundo Correa Llano, presidente de LLA Mendoza.

Y finalizaron: "ACLARAMOS ENERGICAMENTE QUE NO HEMOS FORMADO PARTE ni participado de dicho encuentro, y rechazamos el uso indebido de nuestro nombre para generar confusión o arrogarse una representación que no corresponde.

No vamos a permitir que la vieja política nos arrastre a su pantano de mentiras y manipulación".

El acto en el que estuvo Hebe Casado

Casado participó de su primer acto libertario este viernes en Guaymallén, luego de formalizar su paso desde el Pro hacia La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, al igual que lo hizo su referente político nacional, Patricia Bullrich.

“Esto es una expresión de apoyo a las ideas de la libertad y a una forma de hacer política basada en el mérito, el trabajo y la coherencia. Agradezco a José Luis Vargas, a Agustín Píscopo y a todos los que hicieron posible este espacio de encuentro”, señaló la Vicegobernadora.

Hebe Casado en el acto de este viernes.

Durante su exposición, la vicegobernadora valoró la trayectoria de los anfitriones como referentes del esfuerzo y el progreso en Mendoza. "Tanto José Luis como Germán Pérez son ejemplos de personas que, a través del trabajo y el sacrificio, han construido un futuro para sus familias. Representan a tantos mendocinos que todos los días apuestan por salir adelante", señaló Casado.

Sobre su reciente conversación con el presidente Javier Milei, compartió: “Me dijo que su mayor compromiso es dejar un país que funcione. Y está poniendo todo su esfuerzo para lograrlo, junto a un equipo de ministros que trabaja con ese objetivo. Desde Mendoza, vamos a acompañar ese proceso con la misma determinación".