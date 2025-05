El motivo por el que el concejal que manejaba borracho no renunciará

El Concejo Deliberante de Guaymallén discutió este jueves el caso del concejal radical Miqueas Burgoa, quien protagonizó un escándalo tras dar positivo en un test de alcoholemia el fin de semana en General Alvear. Pese al pedido del intendente Marcos Calvente y de la oposición para que renuncie, el edil confirmó que permanecerá en su banca y negó que lo sucedido se trate de “un tema político”.

Esta mañana se realizó una nueva sesión del cuerpo legislativo municipal y uno de los temas de discusión fue un proyecto de resolución del concejal peronista José Pozzoli, quien pidió avanzar con el proceso de remoción de Burgoa, siguiendo el marco normativo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades.

La iniciativa del edil opositor fue aprobada pero se giró a comisiones para que sea analizada por los concejales en las próximas semanas. Sin embargo, el avance de esta sanción depende del acompañamiento del oficialismo, que hasta ahora ha mantenido su postura de que Burgoa debe tomar la decisión de renunciar.

No obstante, durante la sesión de este jueves el concejal radical reiteró que no renunciará a su banca y cargó contra la oposición

“Quiero pedir disculpas nuevamente. Nuevamente reafirmar que cometí un error y del cual me hago cargo, de una mera contravención. Desgraciadamente, la oposición ha querido aprovechar esta situación muy incómoda, aprovechando la oportunidad, y hacer político este tema”, manifestó Burgoa, tras ser interpelado por concejales opositores, quienes le exigieron que renuncie a su banca.

Apuntaron directamente contra el dirigente radical los ediles José Pozzoli, del Frente de Todos, y Exequiel Morales, de La Unión Mendocina. De hecho, el primero de ellos leyó durante su intervención el acta policial que labraron contra Burgoa el fin de semana en Alvear, la cual contradice el descargo que difundió este miércoles a través de un comunicado.

“El comunicado fue claro, solamente me voy a hacer cargo de la contravención. Y ni siquiera estaba cumpliendo mis deberes públicos, era en el fuero privado. Si bien entiendo que soy concejal, y es por eso que estoy pidiendo disculpas, pero no deja de ser mi fuero privado y ahí es donde yo intento defenderme”, manifestó el concejal de Cambia Mendoza.

Respecto a la iniciativa que busca destituirlo, Burgoa sostuvo que “la remoción que se está solicitando habla de una conducta que ya me hice cargo. Y lo quieren llevar por el lado político y ético. De manera tal que no encuentro argumento por el cual se quiera pedir mi remoción. No solo porque en términos legales y jurídicos no están bien fundados, sino porque tratan temas muy abstractos en el cual el concejal que lo impulsa tampoco es ejemplo. Los casos de remociones han sido de algo concreto de denuncias, de delitos, de procesos activos y yo no cometí ningún delito, yo no estoy sometido a la justicia. No hay una causa”.

“En mi defensa solamente quiero pedir disculpas, no quiero abrir el debate a la cuestión política. Ya le pedí disculpas a la ciudadanía y voy a reafirmarlo todo el tiempo que queda de mi mandato”, manifestó el edil, descartando la posibilidad de renunciar a su banca.