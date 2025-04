Tras la fallida foto de Milei con Trump, crece el ruido en el Gobierno con Gerardo Werthein

El presidente Javier Milei volvió este viernes a Buenos Aires, sin haber logrado ayer una foto con su par norteamericano Donald Trump, con quien esperaba encontrarse en el American Patriots Gala, un evento organizado en Florida por las fundaciones Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, donde fue premiado.

Sin embargo, el mandatario se volvió con las manos vacías, en medio de un contexto hostil. Viajó junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el propósito de poder tener un nuevo respaldo institucional del líder republicano, en días cruciales por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y por la inestabilidad en los mercados.

Pese a "confirmar" el encuentro "informal" que se iba a dar en algún momento de la actividad, ese escenario no se concretó y en el Gobierno dieron una explicación. Aseguran que Trump sufrió “un problema técnico" con el helicóptero en el que suele transportarse, lo cual impidió que llegue a la gala en el horario que se encontraba Milei, quien tenía que regresar al país a las 0.39 desde el Aeropuerto de Miami. Los medios estadounidenses confirman la versión del defecto mecánico, pero remarcan que el jefe de Estado despegó a las 17:19 y llegó a la ceremonia antes de las 22. A su vez, el vocero Manuel Adorni reconocía al mediodía del jueves que la reunión con Trump no estaba confirmada por "problemas de agenda" previos a los inconvenientes con la aeronave.

El ensayo oficial para desligarse de responsabilidades contrasta contra las expresiones vertidas por otras fuentes de la Casa Rosada que remarcan que quién falló en las gestiones fue el canciller Gerardo Werthein. Desde importantes despachos de Balcarce 50 indican a MDZ que el funcionario "vendió una reunión confirmada que no terminó siendo tal".

"Le dijo a Milei que ya había hecho las tratativas para que se dé la bilateral, pero nos encontramos que no estaba cerrado nada y no sabemos con quién habló", plantearon. Estos cuestionamientos internos se suman a otras críticas que venía recibiendo puertas adentro el ministro debido a cómo viene encarando el funcionamiento de la Cancillería.

De todas formas, Werthein cuenta con el claro respaldo de Javier Milei. El presidente considera que es uno de sus principales funcionarios y que es fundamental en la relación de la gestión libertaria con Estados Unidos e Israel.

Javier Milei en la gala, mientras esperaba a Donald Trump

Werthein mantuvo este martes un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mientras que ayer hizo lo propio con Howard Lutnick, secretario de Comercio, en medio del impacto global por los aranceles impuestos por Trump.

El anuncio más significativo del Gobierno ayer fue que pudo avanzar con la Casa Blanca con el "arancelamiento 0" en un conjunto de productos que se importan al país norteamericano. Se está trabajando en una canasta de productos, por lo que el Gobierno argentino busca "ir resolviendo" las observaciones que realiza la Casa Blanca en al menos 8 aspectos que conforman la actual situación comercial entre ambas naciones.

Desde el Ejecutivo consideran que se trata de un "primer paso" para que se concrete prontamente un tratado de libre comercio, el cual fue planteado por el líder libertario y puesto en revisión por parte del republicano.

El canciller Werthein mantuvo una reunión con Lutnick, para tratar justamente este tema. "El encuentro se desarrolló en un clima cordial y amigable, con una agenda enfocada en los principales temas comerciales bilaterales, particularmente en el contexto de la reciente implementación por parte de los Estados Unidos de nuevas medidas arancelarias", se informó en Cancillería.

“El ministro de Relaciones Exteriores remarcó la importancia de generar condiciones que permitan, más adelante, una revisión de las medidas adoptadas, al tiempo que destacó la voluntad de avanzar en una agenda orientada a fortalecer los flujos comerciales entre ambos países”, se había agregado.