“Me metieron sin avisarme”: un senador se despegó de la carta del kirchnerismo contra Kicillof

Para todos los que recorren los pasillos de la Legislatura bonaerense el Senador de Unión por la Patria de la Octava Sección Electoral, Pedro Borgini es el único legislador que responde a Axel Kicillof en la interna del PJ bonaerense. Por lo que llamó poderosamente la atención que su nombre y el gremio que conduce figuraran como firmantes en la carta abierta, publicada por el kirchnerismo y sus aliados, en contra del desdoblamiento electoral impulsado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Motivo por el cual el propio Pedro Borgini - participo ayer del acto de Kicillof en el Teatro Argentino de La Plata, casi en paralelo con la frustrada sesión de diputados, por la interna del peronismo, que tenía como objeto avanzar en la suspensión de las PASO - se vio obligado a salir a aclarar su situación afirmando que lo incluyeron en la lista de firmantes sin su consentimiento.

En su cuenta de X el senador platense escribió: “Dejo constancia que no fui consultado y rechazo mi integración al listado que suscribe un sector del Partido Justicialista”.

Aprovecho la oportunidad para ratificar que la mejor solución consiste en desdoblar las elecciones provinciales y municipales de las nacionales. Y mi total convicción a la propuesta política que viene desarrollando nuestro Gobernador @Kicillofok junto a nuestra vicegobernadora… pic.twitter.com/MmIRMvM6wM — Pedro Borgini Senador (@BorginiPedro) April 3, 2025

Previo al descargo, Borgini deja en claro su postura en la interna del peronismo bonaerense; “Aprovecho la oportunidad para ratificar que la mejor solución consiste en desdoblar las elecciones provinciales y municipales de las nacionales. Y mi total convicción a la propuesta política que viene desarrollando nuestro Gobernador Axel Kicillof junto a nuestra vicegobernadora Verónica Magario”.

Asimismo, el senador platense, de extracción sindical, desmintió que ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad) seccionales La Plata y Azul hayan autorizado a los autores de la solicitada a publicar su adhesión. Afirmando que el gremio, del cual es secretario General, no tiene ninguna vinculación institucional con esa iniciativa.

Manifestando que los dirigentes platenses de ATSA, como Luis Valenzuela, Jorge Lamanna y Daniel Covatti adhirieron a la “Carta abierta a la militancia” impulsada por el kirchnerismo, La Cámpora y el Frente Renovador; lo hicieron a título personal.

Pedro Borgini, Senador de UxP de la Región Capital

Foto: Prensa bloque de Senadores de UxP. Foto: archivo.

En el documento kirchnerista titulado “Una sola nación, una sola provincia, una sola elección”, los firmantes compararon la iniciativa de Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia con la estrategia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Desde el kirchnerismo sostienen que Jorge Macri desdobló las elecciones porteñas para evitar enfrentar a Milei, “como opositores, no podemos usar las mismas tácticas que los aliados del gobierno” sostuvieron.

A todo esto tensionando aún más la interna del peronismo bonaerense, Teresa García presidente del bloque de senadores provinciales de Unión por la Patria, sostuvo en declaraciones periodísticas, que si Kicillof desdobla las elecciones Cristina (Kirchner) será candidata “si firma el decreto de desdoblar, habría PASO, y con ello tres elecciones”.

“Está advertido. Si hay desdoblamiento, Cristina será candidata. Entonces, hay que reiniciar con sensatez las conversaciones para que no sea un capricho. Cristina lo dijo con claridad que, si en la provincia se desdobla, va a ser candidata a diputada provincial. Y me parece que es toda una definición política, pero no caprichosa”, agregó la senadora cristinista. Presidenta del bloque de senadores bonaerenses de UXP, Teresa Garcia. Foto: archivo.

Augurando que la ex vicepresidente ganara las elecciones y asumirá su banca de legisladora provincial “Si Cristina se postula, gana y asume ”, dijo Teresa García como para que no queden dudas.