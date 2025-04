El Gobierno le pide a García Mansilla que no renuncie a la Corte: "Tiene que seguir"

El Gobierno busca evitar un nuevo revés y le pidió a Manuel García Mansilla que no renuncie a su puesto en la Corte Suprema, luego de que el Senado rechazara de manera contundente su pliego en la última sesión.

Para el académico, su lugar en el máximo tribunal pende de un hilo y cree que carece de total legitimidad. Es por esa razón que este viernes le solicitará al resto de los miembros si debe continuar o si debe dar un paso al costado.

Fuentes judiciales confirmaron a MDZ que el académico, nombrado por decreto en comisión por el presidente Javier Milei, elevará “una consulta formal” para conocer “su estatus” institucional.

El catedrático busca conocer si cuenta con respaldo dentro de sus pares y evitar nuevas embestidas políticas y judiciales, ante eventuales planteos de nulidad por su traspié en el Congreso, con 51 votos en contra sobre un total de 72 senadores. Por lo pronto, su nombramiento tiene vigencia hasta finales de noviembre, o con posibilidades de extenderse hasta el 28 de febrero de 2026, en caso de que se extienda el periodo legislativo.

Pese a este titubeo de García Mansilla, en el Gobierno se muestran tajantes y presionan al actual juez para que se mantenga en su función. "García Mansilla tiene que seguir, no tiene que renunciar. No pierde ninguna legitimidad. Su nombramiento fue constitucional y eso es lo que importa", remarcaron a este medio.

La idea del Ejecutivo es que el académico continúe hasta noviembre y, si se repiten circunstancias parecidas, es posible que lo vuelvan a nombrar por decreto por otro año, medida que el Gobierno considera legal.

El caso de Ariel Lijo es distinto. No hay un plan B. Tras el rechazo de su pliego y la decisión del juez federal de no renunciar a sus funciones en los Tribunales de Comodoro Py, no hay más cartas para jugar. Se agotaron todas las instancias. Fuentes oficiales desestiman tener resquemores con el magistrado, por "no jugarsela", renunciando a su cargo y aceptando la designación en comisión. "Es un juez federal, no esperábamos que renuncie, lo entendemos y es un tema ya terminado"; concluyeron.

Pese al duro traspié, los principales funcionarios del Gobierno aseguran que la Corte "puede funcionar con 4 miembros" y los cañones apuntan a octubre. El oficialismo cree que logrará una importante victoria electoral a nivel nacional que le permitirá sumar múltiples bancas. "En octubre ganamos y volvemos a la carga para completar la Corte, ya sin depender de nadie", plantearon.

Para evitar algún revés judicial, el Gobierno hará un giro discursivo y buscará mantener un buen vínculo con Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. “Nunca quisimos tener una Corte adicta, buscamos una Corte de excelencia y apostamos a tener una relación buena y sin interponernos”, concluyeron.