La intensas escenas de la interna del PJ y el próximo capítulo

Escena 1: Domingo 20 de abril de 2025. Anabel Fernández Sagasti, la senadora nacional de La Cámpora, cercanísima a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ nacional, conversa en una entrevista en MDZ y que está dispuesta a ser candidata a diputada nacional por un partido distinto, si es que el peronismo local, comandado por Emir Félix y la mayoría de los intendentes, no la convocan. En esa charla, acusa a los jefes comunales de ser desdobladores seriales de las elecciones, es decir, para usar sus propias palabras, de apuntar a un partido municipal- para cuidar sus territorios con elecciones adelantadas- y no a un proyecto alternativo al que encarna Alfredo Cornejo.

Escena 2: Lunes 21 de abrir del 2025 De otro lado, el de la mayoría de los intendentes, hay silencio aparente pero en verdad hay enojo. Creen que La Cámpora es un sector más dentro del PJ e intentan salir del clivaje Cámpora/intendentes. Aprovechan para mostrarse con otros espacios. Ese lunes, el diputado nacional Daniel Gollan, enviado por el gobernador Axel Kicillof encabezó una disertación a sala llena en el SUTE con la "mesa de Kicillof en Mendoza"- el gobernador bonaerense está enfrentado con Cristin-. En la conducción de ese nuevo espació está un exaliado de la Cámpora, el secretario general de la CTA y gremial del SUTE, Gustavo Correa, también Guillermo Carmona, Pablo Ferrari de la Fundación Inclusiva, Barrios de Pie. Félix va a ser entrevistado en el canal de streaming de la CTA que funciona en el mismo lugar. Pasó a saludar.

Escena 3: Martes 22 de abril de 2025. Desde el sector de los intendentes filtran una reunión que habría existido el 8 de abril entre Sagasti y Omar De Marchi en la oficina del diputado nacional Alvaro Martínez. La senadora nacional le habría pedido al excandidato a gobernador de La Unión Mendocina, De Marchi que evite que los peronistas que se fueron con él, vuelvan al PJ. Dicen que fue el mismo Martínez que se vanaglorió de haber armado una cumbre en su oficina con estos pesos pesados y lo contó.. Él lo niega absolutamente. Lo mismo Sagasti." Pero además, si Anabel se junta, qué?" Dicen sus defensores. Los rivales defienden a capa y espada la existencia de la reunión en el Congreso de la Nación. Dan datos precisos, diálogos posteriores. Ese mismo martes 22 se encuentra Félix con otro peronista que podrían volver al PJ pero por ahora le dice que no.

Escena 4: Miércoles 23 de abril de 2025. El gobernador de Buenos AIires Axel Kicillof, encabeza un acto en la Universidad de San Martín con funcionarios propios y e intendentes de todo el país. Van 3 dirigentes de peso de Mendoza que le declararon su fidelidad hace unos meses: el diputado nacional Martín Aveiro, el intendente de Tunuyán Emir Andraos y el senador provincial Gerardo Vaquer, quienes conforman un sector desde hace más de un año y medio y han dedicido respaldar al bonaerese. Pero sorpresivamente aparece alguien: la vicepresidenta del PJ e intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, otrora kirchnerista. Un espacio aplaude su presencia y la ve como una embajadora del interior del grupo que comanda Axel. Otro, la acusa de acomodarse para la foto en un momento de tensión de la interna peronista tanto nacional como provincial.

Kicillfo junto a Vaquer, Andraos y Aveiro

En el próximo capítulo: La guerra sigue. Félix está obligado a llamar a elecciones internas para los comicios nacionales que son el 26 de octubre, ante la ausencoa de PASO (Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) que suspendió el Congreso ante el pedido del presidente Javier Milei. Puede haber más de una lista. - Lo cual puede leerse que La Cámpora puede competir por dentro en esa instancia- Esa agrupación cristinista recuerda de manera permanente que ya fueron internas y que los ganadores fueron ellos, incluso en 2023. Sin embargo, los intendentes creen que lo hicieron con integrantes que ahora ya están apoyándolos, como Destéfanis, Correa, el exvicegobernador Carlos Ciurca,

Hay enviados de uno de los lados para pedir el diálogo pero habrá rechazo. "Mejor que esté esta pelea, que salga todo lo malo, que depure", dicen los más optmistas. Incluso ya imaginan la lista de diputados nacionales: Félix encabezando la lista y alguna camporista como segunda. ¿Será?