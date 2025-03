Alfredo Cornejo se refirió a la posible alianza con el Gobierno de Milei de cara a las elecciones legislativas

Alfredo Cornejo estuvo presente en el almuerzo de Bodegas de Argentina que se llevó a cabo en el Espacio Arizu, en Godoy Cruz. Allí, en una improvisada conferencia de prensa con los periodistas, el gobernador de Mendoza habló de todo y se refirió a las elecciones y a la posible alianza con el Gobierno de Javier Milei.

"En este momento, y con la suspensión de las PASO nacionales, nuestro régimen provincial nos indica que tenemos que ir desdoblado con la legislación nacional. Todavía no lo tenemos analizado, pero se puede cambiar. En el medio de la Vendimia, que estamos teniendo una buena cosecha en calidad y en cantidad, lo que me incomoda es responder preguntas electorales. No se ofendan, lo dijo para contextualizar", comenzó aclarando Cornejo.

Y agregó: "Esta provincia es exigente como en Suiza y Alemania, pero esto es Argentina. Hay crisis, problemas económicos y mucha pobreza. Nuestro régimen electoral, que es propio y le resta facultades al gobernador, da solamente dos opciones y las dos son con PASO. La propensión es a unificar elecciones nacionales y provinciales. El mismo día de la PASO, el mismo día de la presentación de lista y el mismo día de la elección general. ¿Qué cambió? Que se suspendió la PASO. Todavía no está resuelto qué se va a hacer".

Cornejo no descartó una alianza con el Gobierno de Milei pensando en las elecciones legislativas.

Sobre la buena relación en los últimas semanas con el Gobierno de Javier Milei, Cornejo aclaró: "Muchos preguntan sobre si ya hay un frente unificado entre el Gobierno nacional y el provincial (Mendoza). No lo descarto, pero no hay conversaciones formales y concretas sobre una alianza electoral. Yo no las he promovido. Solo respondo. Hay gestos muy categóricos, pero no hay nada concreto hoy por hoy".

Por último, aclaró: "Yo estoy contento porque Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, el secretario de Minería, el secretario de Finanzas de la Nación, el secretario de Agricultura y demás, dicen que Mendoza es una buena administración. Es obvio que hay un conjunto de coincidencias básicas que bien nos orientarían a poder hacer un acuerdo. Pero no lo he pedido, aunque si hay buena sintonía. Todos ven esto, menos un grupo de dirigentes que quieren forzar la teoría de la relatividad. Hay coincidencias sobre este rumbo, pero también hay disidencias. Yo no creo que haya que demoler el Estado, aunque si creo que hay que desmalezar el Estado nacional que ha complicado al sector privado y al ciudadano con mayor pobreza. La inflación y la falta de inversión han forzado la pobreza en Mendoza y en Argentina".