Sofía Clerici rompió el silencio y fulminó a Martín Insaurralde: "Tóxico y oscuro"

Sofía Clerici cumplió con las amenazas que venía dejando en sus redes sociales y finalmente habló sobre el yategate y Martín Insaurralde.

"Estoy siempre con alguien que me gusta, pero se me pega un estereotipo de hombre que termino siendo su ayuda o su mamá, a la mayoría les faltan un par de jugadores. Cuando vi que no iba, que no me gustaba, tuve que cortar de alguna forma cuando se ponen obsesivos, te da un poco de miedo, me di cuenta que no era la persona para mí", contó la modelo en Mañanísima.

"Ahora me siento fuerte, no la pasé nada bien, tienen una imagen de mí como la mala y yo no soy si no hablé es porque soy bastante educada y fue por respeto a los niños, todo tiene un límite y tengo ganas de contar cómo soy yo. Tuve que mostrar (las fotos con Insaurralde) porque tenía que haber un fin cuando las relaciones son tóxicas", continuó la modelo.

Y agregó: "Era una relación que yo no estaba a gusto y era bastante tóxica, el fin no estuvo bueno, pero sino no se cortan las cosas. Hablar en profundidad de este tema es revolver una energía que no está buena, tuve que hacer de mamá y no va, estoy cansada de que la otra persona sea oscura y negativa. Amenazas no recibí, pero sí muchísimos mensajes".

"A veces del otro lado no entienden y te acosan con mensajes, hay una lista de personas que decidí no mandar al frente. Yo no hablé en su momento porque sé que hay niños en el medio, para mí la familia mía es lo primero y la del otro también. Un día me puedo levantar con los patos volados y hablo todo, no sé si me tienen que tener miedo, pero como mujer me van a entender", siguió la modelo, que se definió como una mujer "sincera, buena persona, leal y genuina, soy sensible pero no me gusta demostrarlo, soy muy justiciera".

Sofía Clerici contó que le propusieron sacar un libro para contar su historia, en especial la relación que mantuvo con Martín Insaurralde y que marcó el final de la carrera política del funcionario, así como también la ruptura de su relación con Jésica Cirio: "Me propusieron sacar un libro, una editorial ya me contactó, mi mente es lo más poderoso y lindo que tengo, la idea es enfocarme en mi hijo y en mi marca".

También habló de su emprendimiento y negó que Martín Insaurralde le haya regalado todas las carteras de lujo que tiene: "Tengo mi marca, las carteras me las regaló mi primer novio, viajamos por todo el mundo, y después me los fui comprando yo, me causa gracia que digan que todo lo que tengo me lo haya comprado esa persona".

Por último, la modelo apuntó contra Jésica Cirio: "Yo no estuve casada con esa persona, nunca me casaría con una persona así. Yo no fui la mujer de él durante diez años, tienen que mirar para otro lado los míos saben muy bien la clase de persona que soy".