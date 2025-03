Javier Milei sobre el Libragate: "Voy a ir contra esos periodistas que han mentido, calumniado e injuriado"

En una entrevista televisiva con LN+, el presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a ser consultado por el escándalo que estalló a raíz de que "difundiera" el activo digital $LIBRA.

El periodista Luis Majul se refirió a la nota publicada en el diario norteamericano The New York Times, donde figura el primer mandatario argentino a propósito del Libragate. Milei fue tajante: "Parece un conjunto de chimentos de peluquería de despechadas".

El jefe de Estado volvió a desligarse del hecho, y manifestó que es "un problema de terceros con terceros. No es un problema mío ni de mis funcionarios".

Además, aseguró que cuando la Justicia resuelva el caso, irá "contra esos periodistas que han mentido, calumniado e injuriado", y volvió a insistir: "Es un tema que está en la Justicia, yo no me voy a meter en chimentos de peluquería. Es un problema de terceros, con terceros, y no tiene nada que ver conmigo".

"Cuando yo vi la situación, y que generó la posible sospecha de algo, bajé el tuit, me corrí", afirmó. Asimismo, habló acerca del conocimiento que tenían los actores que ingresaron e invirtieron en el activo digital: "Todos los que entraron ahí, entraron voluntariamente, no se les puso un arma en la cabeza", y agregó: "Esta gente, yo me enteré después, son tan extremos que tradean volatilidad".

Luego, el presidente libertario se refirió a quienes pusieron en duda sus conocimientos en economía, y respondió que recibió críticas de "gente que no puede hacer una transferencia por home banking hablando de un token".

"Esto es un instrumento híper sofisticado, y uno no sabe de todo, no sabe de todos los campos", aclaró Milei respecto a su entendimiento del tema.