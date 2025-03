Facundo Manes cruzó a Santiago Caputo: “El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó"

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, denunció haber sido amenazado en los pasillos del Congreso de la Nación por Santiago Caputo, asesor presidencial y hombre de confianza de Javier Milei. Según su relato, el episodio ocurrió durante la Asamblea Legislativa y representó un intento de intimidación en su contra.

“El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó. A no ser que Milei demuestre lo contrario, hoy es quien maneja la SIDE, la AFIP, Hacienda, la pauta de YPF y de Aerolíneas. Cualquiera se hubiese sentido hostigado”, sostuvo el dirigente.

"Me pegaron dos cortitos, Caputo me puso la mano en la cara, pero lo que me preocupa no es la agresión física, sino que se amenace a un diputado por pensar distinto", expresó Manes en una entrevista con Luis Novaresio en A24. El legislador comparó la situación con el accionar del kirchnerismo: "Imaginate si la mano derecha de Cristina bajaba a amenazar a un diputado. Eso es lo que pasó".

El radical también criticó duramente la conducción de Milei y sostuvo que el mandatario está deteriorando la institucionalidad. "El Presidente está destruyendo el sistema político. Quiere nombrar jueces de la Corte por decreto, en el Congreso las cámaras de televisión solo lo enfocan a él, los periodistas no pueden entrar y solamente hay diputados del Gobierno", afirmó.

Facundo Manes en el recinto, en el inicio de la discusión con Santiago Caputo.

Críticas al Gobierno y advertencias sobre la violencia política

En otro tramo de la entrevista, Manes analizó el respaldo electoral que llevó a Milei a la presidencia y lo atribuyó a la crisis del sistema político anterior. "El voto a Milei fue entendible porque el sistema previo era desastroso, corrupto e improductivo. Pero mucha gente no se quiere dar cuenta de que se equivocó", sostuvo.

Si bien reconoció que hay aspectos positivos en la gestión, como "ordenar la economía", "bajar la inflación" y "combatir a los administradores de la pobreza", insistió en que el Presidente "no está pensando bien" y que su administración representa "un experimento con 48 millones de argentinos".

Manes también alertó sobre el peligro de que la situación política derive en hechos de violencia. "En Argentina, en el pasado, se mataba gente por diferencias políticas. Desde 1983 dejamos de hacerlo y no queremos volver a esa etapa. Pero hoy veo un riesgo real, incluso de violencia física", señaló.

Por último, el diputado advirtió sobre las consecuencias del rumbo del Gobierno y le envió un mensaje al Presidente: "Si no se corrige, le va a ir mal. Son un grupo de fanáticos que no respetan la democracia ni la entienden".