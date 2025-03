Crece la tensión alrededor del pueblo que concentrará el desarrollo de la riqueza de Mendoza

Pata Mora está planificada como la "capital" del polo energético que es parte del futuro de Mendoza, una especia de tierra prometida en la que confluirían el desarrollo de la minería y la actividad petrolera, particularmente la explotación de Vaca Muerta del lado mendocino de esa formación. Pero hoy es un páramo que tiene a Neuquén como eje, particularmente Rincón de los Sauces. Y crece la tensión para fundar el nuevo pueblo, pues los habitantes de la zona se sienten ignorados y hasta el municipio teme por la "neuquinización" del nuevo pueblo.

El intendente Celso Jaque intensificará la presencia del municipio en Pata Mora, incluso con un monitoreo con cámaras. Está preocupado: la localidad que queda a 350 kilómetros de la villa cabecera, no parece ser parte del extenso territorio malargüino porque el parque industrial y de servicios que se está armando emplea a la mayoría de trabajadores de Neuquén, que es la provincia con la que limita la localidad, y además, las empresas que están construyendo el pool no tributan al municipio en general, como lo exige la reglamentación de la comuna.

La semana pasada, como contó MDZ, fue a Pata Mora y filmó una situación que asegura el intendente ocurre mañana tras mañana. "Pasan miles de camionetas de empresas que no están inscriptas en la municipalidad como lo exige la tarifaria municipal. Deben inscribirse y tributar", sostuvo en diálogo con este diario, el jefe comunal. En Malargüe aseguran que son como "un hormiguero" de vehículos, que circulan hacia el lugar desde Neuquén, entre las 6 y las 8 de la mañana, para ir a trabajar a un departamento que corresponde geográfica y políticamente a la provincia de Mendoza.

El pueblo Pata Mora se ejecuta con fondos provinciales a través de un fideicomiso. La inversión total ronda los 200 millones de dólares e incluye viviendas, servicios, rutas y todo lo necesario para que sea un polo logístico. Allí hay obras clave. Una de ellas es el abastecimiento energético, pues en el lugar hay una fuerte carencia de ese servicio. El plan, además, incluye el abastecimiento del proyecto Potasio Río Colorado a través de la misma línea eléctrica que se hará. Justamente se eligió la opción de construir una interconexión con la línea Comahue Cuyo para darle energía al proyecto que tiene a cargo Minera Aguilar. La línea El Cortaderal-Potasio Río Colorado tiene un presupuesto estimado de inversión inicial de US$120 millones para 105 km de tendido eléctrico, que llega inclusive hasta Vaca Muerta con la ampliación de otro tramo de 35 km.

El día en que se anunció la refundación de Pata Mora.

Será el pueblo más "austral" de Mendoza, sobre la Ruta Provincial 180 en su intersección con el Río Colorado. Dentro la localidad, el Gobierno de Mendoza ha declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación un predio de 3.148 hectáreas. Los pobladores de la zona aseguran que hubo algunos malos manejos, como el cercado de terrenos que eran usados por ellos.

La zona fue abandonada por Mendoza por décadas. Hoy, es el punto más cercano a los yacimientos petroleros y mineros que pueden ser el futuro de Mendoza. Es lo que ocurre con Potasio Río Colorado, la mina de potasio a cargo de Minera Aguilar y que había sido abandonada por Vale. Esa mina en realidad tiene infraestructura propia y hasta una pista de aterrizaje. Pero el punto de contacto más cercano fuera de ella es Pata Mora. También ocurre con algunos yacimientos petroleros clave, como Chachahuén y, más aún, si se desarrolla la lengua mendocina de Vaca Muerta. YPF realiza una prueba piloto que este año tendrá su segunda etapa de fractura. Como ocurrió con el primer paso, todos miran a Neuquén para la logística. Y eso irrita en la zona.

Sin registro

Al no tener registro de las empresas que trabajan, porque no pagan las tasas municipales, tampoco se conoce efectivamente cuántos empleados malargüinos están empleados en Pata Mora. Sin embargo, Jaque conoce que efectivamente, la mayoría "son neuquinos". El intendente no quiere dejar las cosas como están. Y no sólo fue a firmar el video y advertir públicamente a las empresas que les está exigiendo que cumplan con tributar a la comuna, sino que tiene un plan.

Por un lado, está licitando cámaras de monitoreo para la seguridad en el departamento. "Una irá a Pata Mora", advirtió Jaque. No tendrá la misma función que en el resto del departamento, sino que quiere tener los ojos puestos en el lugar. Pero por otro lado, está trabajando en un acuerdo junto al Departamento General de Irrigación, que depende del Gobierno de Mendoza, para que también tenga presencia en la zona. Lo que le preocupa no sólo es el presente, sino lo que se viene: un parque industrial y de servicios para abastecer a las empresas mineras y petroleras.

Jaque sabe que si no lo hace ahora, será difícil después, que en ese lugar haya empleados malargüinos y tasas para la comuna, como hace el resto de las empresas que están en los distritos de la gran geografía que tiene el departamento sureño. "Es lo que corresponde", aseguró a este diario.