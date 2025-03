Hebe Casado en modo provida: "No hay derecho más básico que el de nacer"

Una vez más, grupos provida se manifiestaron en Mendoza en contra del aborto y a favor de las políticas que resguardan los derechos del niño por nacer y de las madres. La marcha comenzó a las 18 en San Martín y la Peatonal Sarmiento de la Ciudad de Mendoza.

Esta fue la décima marcha “Por la vida” en honor al Día del Niño por Nacer que fue el 25 de marzo. En Mendoza, la vicegobernadora Hebe Casado fue una de las figuras que encabezó la marcha que terminó en la Legislatura donde se leyó un petitorio para las autoridades.

"Hoy acompañé la décima edición de la Marcha por la Vida, en pleno centro de Mendoza, en el marco del Día del Niño por Nacer. Creo, con total convicción, que no hay derecho más básico que el de nacer. Porque sin vida, no hay libertad, no hay derechos, no hay futuro", escribió Hebe Casado en su cuenta oficial de X.

La marcha Por la Vida en Mendoza. (X: @hebesil)

"Defender al que no puede defenderse no debería incomodar a nadie. Es lo mínimo. Es un compromiso humano, ético y también político. Mendoza volvió a expresar con claridad que la vida merece ser cuidada desde el comienzo. Con respeto, con responsabilidad y con una mirada integral sobre cada realidad", agregó.

Victoria Villarruel

A nivel nacional, desde la Casa Rosada apoyaron la marcha “Por la vida” y defendieron la vida humana desde su concepción a través de una escueta publicación en la cuenta de X.

“Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, una fecha en la que hacemos un llamado a la defensa de la vida humana desde su concepción y reafirmamos que la vida siempre vence a la muerte”, apuntaron desde la administración libertaria.

Hebe Casado recibió el petitorio en la Legislatura. (X: @hebesil)

La vicepresidenta Victoria Villarruel también apoyó la marcha y aseguró que desde la sanción de la ley “se ha abortado una cantidad muy superior a todos los habitantes de Tierra del Fuego”.