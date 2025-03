Mendoza oficializó la ampliación de un millonario préstamo para obras clave

El Gobierno de Mendoza oficializó la ampliación de un millonario préstamo acordado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a realizar inversiones estratégicas para el sector productivo de la provincia.

A través del Decreto Nº 500, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó una adenda al convenio marco de préstamo subsidiario para el Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (CIAF), el cual había sido firmado en diciembre por el mandatario provincial y el ex funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Pazo.

El acuerdo en cuestión tiene por objeto apoyar la recuperación económica y promover prácticas climáticamente inteligentes en el sistema agroalimentario. Dentro de este programa se contempla el financiamiento de infraestructura pública para mejorar la conectividad y el desarrollo agroindustrial, previéndose financiar proyectos que tengan que ver con electrificación rural, conectividad rural, caminos rurales y mejoramiento del sistema de riego.

Originalmente se había acordado una inversión de US$ 28.413.694, de los cuales US$ 19.889.586 iban a ser aportados por el BIRF, mientras que US$ 8.524.108 serían cubiertos mediante fondos provinciales. No obstante, ahora se amplió el monto aportado por Nación.

La Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA) y el Ministerio de Economía de la Nación tomaron la decisión de ampliar el convenio sumando 48 millones de dólares más a los 20 millones de dólares acordados previamente. De esta manera el monto de financiamiento total asciende a 68 millones de dólares.

Estos fondos se destinarán al financiamiento de dos proyectos estratégicos para el sector productivo de la provincia, que tienen que ver con infraestructura hídrica. Uno de ellos es la Modernización del Sistema de Riego Luján Oeste – 1ª Etapa y el otro Sistema Yaucha: Presurización Rama Dumas – 1ª Etapa.