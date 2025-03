Hebe Casado se reunió con Patricia Bullrich y la respaldó: "Los de azul son los buenos"

La vicegobernadora Hebe Casado se reunió este lunes con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y volvió a dar un gesto no sólo de apoyo a la gestión de la funcionaria de Javier Milei, sino también de sintonía política entre las gestiones de Alfredo Cornejo y el libertario.

"Los de azul son los buenos", fue el título que eligió la Vicegobernadora para su encuentro con la Ministra, a propósito de la controversial frase que utilizó el presidente Javier Milei para apoyar el miércoles pasado a la marcha de los jubilados, que terminó con represión policial y enfrentamiento con los manifestantes en la Capital Federal.

Según palabras de Casado, del encuentro, que se dio en la sede del Ministerio de Seguridad, se dialogó sobre la actualidad u también "sobre temas clave para Mendoza y sobre el rumbo del país".

Los de azul son los buenos



Me reuní con la ministra @PatoBullrich, en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación. Charlamos sobre la actualidad, sobre temas clave para Mendoza y sobre el rumbo del país. También la felicité por el trabajo firme que viene realizando, a pesar… pic.twitter.com/VeTeJHD1II — Hebe Casado (@hebesil) March 17, 2025

"También la felicité por el trabajo firme que viene realizando, a pesar de que muchos buscan entorpecer, poner palos en la rueda y sumar caos a una Argentina que ya no tolera más desorden", expresó Casado, sobre el accionar tanto en la cartera de Seguridad, así como también del accionar policial, que ha sido puesto en duda sobre todo por la oposición.

Para la médica sanrafaelina, "los violentos de siempre, con la complicidad de un sector de la política, siguen intentando generar caos y desestabilización. No es casualidad. Es el mismo mecanismo de siempre: cuando se les acaban los privilegios, recurren a la violencia. Pero esta vez no lo van a lograr. El orden no es una opción, es una necesidad".

También sostuvo que desde la asunción del presidente Milei "se se ha empezado a implementar con decisión".

Por otro lado, celebró el envío del proyecto de ley Antibarras al Congreso, y declaró que "tipificar la asociación ilícita especial es un paso clave para que la Justicia actúe con firmeza y se acaben los negocios turbios de estos grupos que operan con total impunidad".

Y finalizó, bien alineada con el "estilo Bullrich": "Ahora lo que corresponde es mantener el rumbo, consolidar el orden y no retroceder ni un centímetro. El que las hace, las paga".