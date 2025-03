Piden a la Justicia que declare inconstitucional el DNU con el que Javier Milei pactó con el FMI

El Observatorio del Derecho de la Ciudad presentó una medida cautelar con la que busca suspender el DNU de Javier Milei que se publicó esta madrugada en el boletín oficial.

El documento radicado en el fuero Contencioso Administrativo Federal, lleva la firma del abogado Jonathan Baldiviezo fundador de esa ONG acompañado su colega Marcos Zelaya, además de María Eva Koutsovitis y el economista y ex Diputado Nacional Claudio Lozano, mismos que formalizaron la primera denuncia contra Milei por la criptomoneda $LIBRA.

De acuerdo a la denuncia, el decreto “es un acto que tiene por objeto, directo o indirecto, convalidar, reconocer y cancelar vencimientos relacionados con el endeudamiento del Estado Argentino con el Fondo Monetario Internacional realizado durante el año 2018 y que fue refinanciado y ampliado en el año 2022”.

En ese sentido sostuvieron que el decreto viola de forma potencial un artículo de la constitución y otros 4 de forma directa pues el ejecutivo se autodelega facultades legislativas, que “no cumple con los requisitos de ser sobre materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado y con bases establecidas por el Congreso”.

Por otra parte, los denunciantes aseveraron que “al no existir aún un acuerdo no se justifica la urgencia del DNU. El DNU no responde a una situación coyuntural, sino que pretende establecer una norma permanente derogando implícitamente la Ley N° 27.612 que exige la aprobación del Congreso para acuerdos con el FMI”.

La medida incluye un reclamo de inconstitucionalidad “del DNU 179/2025 y de cada uno de los actos que deriven de su vigencia o llevados a cabo en su cumplimiento” pues va en contra “del principio republicano de la división de poderes”.