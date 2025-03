Un diputado liberal calificó a LLA como un "populismo de derecha"

El diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por Republicanos Unidos Yamil Santoro estuvo de visita en Mendoza en el marco del foro de inversiones y dialogó en los estudios de MDZ Radio 105.5 FM. Santoro, conocido por su postura liberal, expresó una visión sobre el liderazgo y la dinámica interna de La Libertad Avanza, el espacio político que representa Milei.

"La Libertad Avanza tiene una lógica medio sectaria, vertical y, en momentos, hasta autoritaria", afirmó Santoro. "Lo que termina haciendo es que, cuando hay una persona que, con aciertos o errores, se desmarca de la línea, termina expulsada por Twitter o desmentida por el presidente y expulsada del Gobierno". El diputado consideró que este método de construcción política es "repulsivo" y dificulta la consolidación de una fuerza duradera. "A este ritmo, es un proyecto que empieza y termina con Javier Milei", sentenció.

Santoro también se refirió a la influencia de Karina Milei en el entorno del presidente. "El problema no es que alguien no lo cuidó en el sentido de prevenir un mal, sino que alguien lo indujo a un mal", señaló, en referencia a episodios polémicos como la promoción de criptomonedas por parte de Milei. "Alguien del entorno lo estaba enganchando en la joda y lo metió en eso", agregó, sugiriendo que la falta de un equipo técnico idóneo y con integridad moral es un problema evidente en la gestión.

Escuchá la entrevista completa:

Respecto a la relación entre Milei y su círculo más cercano, Santoro destacó la falta de apertura a opiniones divergentes. "Cuando vos tenés ese nivel de reacciones tan viscerales, lo que genera es desconfianza", afirmó. "Si acá no hay un cálculo de costo, las relaciones no valen nada. De golpe, algo no te gusta y te expulsan". El diputado comparó esta dinámica con un "populismo de derecha", donde el uso del poder es "descarnado" y poco constructivo.

En cuanto al futuro político de Milei y su espacio, Santoro manifestó preocupación por la posibilidad de que un eventual fracaso del gobierno afecte a todo el espectro liberal. "Si a Javier le va mal, a todos los liberales nos va mal", advirtió. "Corremos el riesgo de que nos pase como en los 90, y si Javier la choca terminamos 20 años en Siberia". Sin embargo, reconoció los avances en materia económica, como la contención de la inflación, aunque señaló que el desafío a futuro será la generación de empleo y el crecimiento.

Santoro criticó la falta de renovación en la oposición y la estrategia de Milei para fragmentar a sus adversarios. "Javier es muy hábil. Van alternando los enemigos y logran que todos se peleen entre ellos", concluyó. "El Gobierno juega solo porque, cuando hay algún quilombo, les tira una discusión polémica y se parten todos".