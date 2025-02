Continúa el debate en el Senado: se trata el paquete de seguridad

En una extensa jornada que inició a las 12 del mediodía, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que busca suspender, por este año, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Los senadores debaten en este momento los proyectos del paquete de seguridad vinculado a reformas penales.

Tras la intervención del senador Oscar Parrilli, en la que hice referencia al atentado a la AMIA y argumentó que el proyecto de Juicio en Ausencia "supuestamente viene a cerrar una herida de ese terrible, lamentado y repudiable atentado que sufrimos los argentinos y específicamente la comunidad judía como fue el atentado a la AMIA". En este sentido, agregó: "Lo que se intenta hacer por esta vía, nosotros entendemos, que más que cerrar las heridas, las va a profundizar. Y en todo caso, lo que va a hacer, es dejar una sensación de que en la Argentina lo que hacemos es esconder abajo de la alfombra los problemas que tenemos. Y no se va a terminar la historia, lamentablemente, con esta ley. Lo que tenemos que hacer es buscar los verdaderos responsables de este atentado".

Luego de su exposición, el senador cordobés por el PRO, Luis Juez, respondió categóricamente: "Señor presidente, quiero recordarle cómo arrancaba esta sesión a las 12 del mediodía, ¿no?, con un minuto de silencio por el dolor de esa familia argentino-judía que había sido masacrada por el terrorismo de Hamás. Y mire dónde estamos ahora". El exjefe de bloque del PRO, además, cruzó a Parrilli: "Es una mirada muy miserable pensar que esto es para resolver ese problema. No hay forma de iniciar la vida hasta que uno no hace el duelo, y uno no hace el duelo hasta que no se da cuenta claramente que los responsables que le han causado ese daño han paso por la justicia".

Además, Juez disparó enfáticamente contra el senador kirchnerista: "yo no quiero discutir personalmente pero escucho al senador Parrilli hablando con tanta liviandad de un tema tan profundo. Han tenido responsabilidades, han gobernado los servicios de inteligencia, tuvieron la justicia, pusieron los fiscales, los jueces, se llevaron puesto al fiscal de la causa y decir: ´bueno, eso es para dejar contento a una parte de la comunidad´ es una falta de respeto".

Noticia en desarrollo...