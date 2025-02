Adorni destrozó a Cristina tras su tuit en apoyo a la marcha contra Milei

La confrontación entre el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la ex vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a sumar un nuevo a través de un intercambio de declaraciones que reflejan las tensiones políticas de la actualidad. En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario nacional no tardó en responder a las críticas de la exmandataria, quien había cuestionado al presidente Javier Milei tras la masiva movilización del pasado fin de semana en defensa de los derechos de la comunidad LGBT. La marcha, que se había dado en el contexto de las polémicas declaraciones de Milei en el Foro de Davos, parece haber encendido aún más el debate sobre las políticas del gobierno.

Adorni, fiel a su estilo directo, acusó a quienes promueven el "derecho a la felicidad" de ser responsables de un pasado económico sombrío, aludiendo a la herencia de pobreza y exclusión que dejó el kirchnerismo. "Hablan del derecho a la prosperidad aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños", remarcó el vocero presidencial, y agregó, tajante: "Hablan del derecho a la felicidad aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan. Fin."

Hablan del “derecho a la prosperidad” aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en la Argentina. Hablan del “derecho a la felicidad” aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 2, 2025

Por su parte, Cristina Kirchner respondió en su cuenta de X con un largo mensaje en el que sostuvo que las movilizaciones recientes no fueron ideológicas, sino una manifestación de las emociones y aspiraciones del pueblo argentino. La ex vicepresidenta también subrayó el carácter transversal de la marcha en defensa de la educación pública, en la que se reivindicó el derecho de acceso a la universidad como una vía de movilidad social. En el caso de la marcha del Orgullo, resaltó que la movilización no solo fue una reacción ante las palabras de Milei, sino una muestra de la demanda por los derechos de libertad y felicidad, especialmente para la comunidad LGBTIQ+.

"El derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde", concluyó Cristina, dejando claro que el debate sobre estos derechos se mantiene en el centro de la agenda política.

Este cruce, lejos de ser un episodio aislado, refleja las profundas divisiones que atraviesan la política argentina en un contexto de polarización creciente. ¿Cómo se desarrollará esta disputa entre los diferentes sectores? ¿Cuál será el impacto de estas declaraciones en el clima político y social del país? Sin duda, será un tema que continuará alimentando los titulares en los próximos días.