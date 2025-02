Escándalo de las cripto: nadie se ahorró críticas contra Javier Milei luego de promocionar $LIBRA

Las redes sociales convirtieron rápidamente en tendencia el escándalo que involucra al presidente Javier Milei con la acusación de estafa contra la cripto $LIBRA, del cual el mandatario había difundido un apoyo en las últimas horas y luego borró su mensaje al señalar que "no estaba interiorizado" del emprendimiento.

Las críticas por la promoción que realizó el presidente de Argentina durante la tarde del viernes a la mencionada criptomoneda rápidamente alcanzó hasta los economistas y periodistas que se alineaban al pensamiento libertario.

Todo comenzó cerca de las 19.01 horas cuando Javier Milei difundió un mensaje en su cuenta de X donde mostraba su apoyo a $LIBRA. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, escribió en su cuenta personal de la red social.

El token rápidamente aumentó su valor hasta llegar a casi 5 dólares en menos de una hora. Sin embargo, al poco tiempo se desplomó y casi a la medianoche valía menos de 0,5 dólares. La operatoria conllevó entre 80 y 221,51 millones de dólares, lo que hizo que muchos calificaran lo ocurrido como una estafa vinculando directamente al mandatario nacional.

A través de X, Milei salió al paso de las críticas y terminó por desmarcarse de la cripto, explicando que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”. Debido a ello, detalló que decidió borrar su anterior post. Además, enfatizó en que no tiene vinculación alguna con el proyecto, más allá de una foto que rápidamente circuló por las mismas redes sociales con el creador de $LIBRA.

Uno de los casos comentarios más retuiteados por las últimas horas es el de Lady Market quien explicó la operatoria como un rug pull, "una estafa de inversión en criptomonedas en las que los creadores o desarrolladores de un proyecto lo abandonan repentinamente o salen de la estafa, llevándose consigo lo fondos invertidos por los usuarios".

Mostrando el gráfico de la subida repentina del valor de $LIBRA, señaló que a la subida fuerte (PUMP) le siguió un DUMP (caída muy fuerte). "Generalmente los dueños del proyecto ya están comprados fuertemente en céntimos. Esto se hace viral, ingresan compras masivas de usuarios que desconocen, y cuando ya tienen ganancias fuertes, detonan la moneda. Como es en el caso de $LIBRA", explicó.

En otro posteo, Lady Market aconsejó: "Aprendizajes de la vida para todos: no compren memes ni monedas sin saber los riesgos que conllevan. En general, los que ganan, son los creadores del proyecto y si tenés suerte de entrar a tiempo, algo ligas. El resto queda con el culo pal norte. El dinero fácil y rápido no existe".

Por su parte, el periodista Eduardo Feinmann pidió explicaciones sobre lo ocurrido citando el escándalo en el mundo cripto que causó la caída del valor de $LIBRA. "Alguien va a aclarar?", solicitó el comunicador esta mañana antes de que se emitiera el comunicado presidencial y se borrara el posteo promocionando el token.

El periodista Ignacio Ortelli fue más allá y se preguntó: "El Presidente dice que no estaba “interiorizado” en algo que tuiteó. Me pregunto ¿quién se lo envió? ¿Se va a usar la “guillotina”? ¿Podrá usar la “guillotina” con la/el responsable? ¿Se animará? No es un tiro en el pie ni una metida de pata: es un escándalo".

Luego amplió: "La “guillotina” y el famoso “Roma no paga traidores” que se suele repetir en manada se activará esta vez? Por muchísimo menos, echó a ministros", advirtió.

Además, no hubo pocos que apuntaran contra el presidente libertario en la Cámara de Diputados, Martín Menem, que retuiteó el posteo original de Milei promocionando la cripto.

Cabe recordar que esta mañana, tras las primeras horas de conocidos los hechos, desde el Poder Legislativo argentino salieron a pedir explicaciones al mandatario, en especial luego de que la diputada libertaria Lilia Lemoine confirmaran que la cuenta del Presidente no había sido hackeada.

Aún después de la aclaración de Javier Milei, las redes continúan revolucionadas con el escándalo del cual se tomaron varios referentes de distintos frentes políticos para denostar el accionar del mandatario, plegándose a los pedidos de juicio político que se impulsan desde la oposición.