La respuesta de Adorni a Fernando Jorge Brom sobre los incendios en el sur

Luego de que el nuevo subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, reconociera fallas en la gestión del Gobierno para prevenir incendios, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró este viernes que "todavía no es funcionario" y remarcó: "Le falta información para poder dar una conclusión certera de lo que ocurre".

Son las expresiones de alguien que todavía no se ha interiorizado todavía en la función y efectivamente qué es todo lo que hemos hecho en función de la catástrofe de los incendios", sentenció el vocero presidencial en conferencia de prensa, y agregó: "Se pondrá en contacto con la profundidad de los temas y a partir de cuando asuma".

Tras haber sido anunciado como el reemplazo de Ana Lamas, que abandonó la subsecretaría de Ambiente por "motivos personales y agotamiento", su flamante sucesor brindó una entrevista radial en medio de la crisis de incendios que asalta a distintas zonas del país.

“El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Así que que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien”, había manifestado Brom en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, el funcionario consideró que “hay tareas que deben tener no solamente una previsión sino una presupuestación adecuada” y señaló: “La tiene, pero muchas veces no están los recursos en el lugar y en el momento que tienen que estar”. Además, el funcionario explicó que su predecesora sufrió “un desborde en sus funciones" y advirtió una "no comprensión de que el tema ambiente no es un tema ideológico, sino que es absolutamente ecológico”. “Es un derecho y una obligación humana preservarlo y cuidarlo, porque es dónde vivimos”, enfatizó.

En ese marco, Adorni reiteró en su conferencia de prensa cuál es la base de "la filosofía del presidente". "Nosotros estamos para impulsar la agenda del presidente, el que no lo haga tiene que dar un paso al costado", subrayó. Sin embargo, aclaró que el nombramiento de Fernando Brom en Ambiente "continúa en curso", pero advirtió: "De todas maneras, hasta que no sale publicada su designación, en el medio...nosotros no confirmamos ese nombramiento porque no está en el Boletín Oficial".

"Cuando Brom tome conocimiento de cómo fuimos manejando todo el tema y la gran cantidad de ayuda y soporte que hemos dado seguramente tendrá una opinión más atinada de qué es lo que vino pasando", concluyó el vocero.