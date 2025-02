Con grandes expectativas del Gobierno, Diputados trata el proyecto de Ficha Limpia

La Cámara de Diputados tiene previsto comenzar a sesionar este miércoles a las 10, en el marco de una sesión especial para tratar el proyecto de Ley de Ficha Limpia. Con optimismo de que se apruebe, a pesar de la contundente negativa de algunos sectores como el kirchnerismo, el debate se centrará en la modificación de varias leyes, como la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Con un fuerte empuje del macrismo, parte del radicalismo y todo el oficialismo, se buscará darle media sanción a esta iniciativa, que establece restricciones al momento de ocupar cargos públicos en caso de tener antecedentes penales. Estos espacios ejemplifican con la situación de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada en 2022 por la causa Vialidad mientras aún era vicepresidenta de la Nación.

Desde el kirchnerismo mayormente consideran que el proyecto apunta a figuras como la expresidenta, quien además tiene varias causas aún abiertas. Otro crítico fue el diputado de la UCR Fernando Carbajal, quien cuestionó la inclusión de la "doble instancia", la cual no existe en el sistema judicial argentino.

La diputada del PRO Sabrina Ajmechet analizó el panorama legislativo y se mostró optimista con la sesión en una entrevista con MDZ. Aseguró que el caso de Cristina es el más paradigmático, pero no apunta a una persona en particular sino a cualquier legislador con antecedentes penales. "No es una Ley contra una persona, es una Ley para todos los argentinos", indicó.

"Cuando hablamos de Ficha limpia, hablamos de eso: chorros y política, asuntos separados. Es algo que se tendría que dar solo, pero lamentablemente no se da, y lo que nosotros vemos hace muchísimo tiempo es que hay gente que se sienta en una banca para tener fueros, justamente porque no tiene la ficha limpia, porque tiene una condena, condena confirmada, etcétera", añadió.

Acusó que la negativa por parte de los legisladores de Unión por la Patria a esta iniciativa se debe a que la mayoría de sus miembros "no tienen la ficha limpia". De todos modos, ve con optimismo su tratamiento y reconoció que las verdaderas complicaciones se verán en el Senado.

PASO: el proyecto en dudas

Otro proyecto que tensa a Nación y al AMBA es la suspensión de las PASO, que si bien pasó con tranquilidad la Cámara baja, tendrá serios problemas en la Alta. Este miércoles también se tratará, pero en Comisiones del Senado a partir de las 15 horas.

Dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria no puede dejar de lado la tensa interna entre Axel Kicillof y La Cámpora, con Cristina Kirchner de fondo, por supuesto. Están esperando a las definiciones de este miércoles en el Congreso de la Nación para tomar una postura unificada, pero de entrada el mandatario está dejando la resolución en manos de la Legislatura local.

Regresando al panorama nacional, el Gobierno de Javier Milei eligió que el tratamiento en Comisiones del Senado sea este miércoles 12, a fin de que se sesione la próxima semana. En rigor, el libertarismo aspira a convertir en ley la suspensión entre el 18 y 19 de febrero.

El plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales está citado, como ya se explicó, para hoy a las 15 horas. Será abierta por la vicepresidenta de la comisión, Sandra Mendoza, legisladora tucumana cercana al exgobernador y actual senador Juan Manzur.