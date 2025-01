Cristina Fernández se burló del Gobierno tras la decisión del Banco Central: "No se animaron"

Luego de que se anunciara que el Banco Central mantendrá en 32% nominal anual la tasa de interés de política monetaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce y le disparó con dureza al Gobierno: "Arrugaron. No se animaron".

El dato de inflación de diciembre (2,7%) fue un poco más alto que el de noviembre (2,4%); incluso el 2,5% que estableció como criterio el oficialismo para poder ajustar el esquema cambiario. En paralelo, la entidad bancaria anunció que en febrero el ritmo de actualización mensual del dólar oficial bajaría del 2% a 1%.

A partir de esto, se determinó mantener el 32% de tasa de referencia, según confirmó Infobae; no sólo se trata del número más alto que se esperaba del Índice de precios al consumidor (IPC) de cara a los próximos meses, sino un intento por no desequilibrar los posibles incentivos de inversión en la moneda local.

La chicana de Cristina Fernández

La expresidenta y líder de la oposición kirchnerista compartió la noticia a horas de que salga a la luz la medida y no se lo perdonó al oficialismo: "Arrugaron. No se animaron por temor al desarme de posiciones en pesos. Larga vida al carry trade", ironizó a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El duro tuit de Cristina Fernández.

El carry trade, que popularmente es denominado "bicicleta financiera", en Argentina se basa en buscar la rentabilidad a través del endeudamiento en una moneda con una tasa de interés baja. Lo que se intenta conseguir a partir de esto es invertir en otra moneda con alta tasa de interés.

En el interin, se especula con que si no se sale del cepo entre abril y mayo de este año, como estaba previsto para el ingreso de la cosecha gruesa, habrán restricciones del cepo por un largo tiempo. Así, la imagen del Gobierno podría sufrir un gran golpe, al incumplir con una de sus mayores promesas de campaña.