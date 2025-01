De Gran Hermano a la política: Alfa participó de un acto de La Libertad Avanza

El ex participante de Gran Hermano Walter Santiago, más conocido como "Alfa", volvió a ser mencionado reiteradas veces en las redes sociales tras acudir a un acto de La Libertad Avanza en Mar del Plata. El hombre se mostró afín a las ideas libertarias del gobierno actual y compartió el momento en su cuenta de Instagram.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y otros legisladores del partido arribaron a la ciudad este lunes 13 de enero, listos para el evento de este martes 14. El objetivo de su visita es consolidar la presencia del espacio en la región frente a las elecciones legislativas de este año.

"Acá estamos en el acto de Milei, de La Libertad Avanza en Mar del Plata, en el Centro Gallegos. Mirá la cantidad de gente que hay. Así que aquí estamos, bien adelante esperando a que empiece. Ahora viene Karina, Lemoine, no sé si vendrá Javier, así que Dani, ¿viste? Lo prometido es deuda. Acá estoy, firme", dijo Alfa en un video que filmó dentro de la sede, y se refirió a Daniel Scioli, Secretario de Turismo de la Nación, con quien se había sacado una foto el día anterior por el cumpleaños del funcionario.

Luego, el ex Gran Hermano sumó: "Hay una cola de gente afuera que pega la vuelta y ocupa toda la manzana, hasta que entren todos esto comenzará a las 11:30. Así que, como el día está feo, mejor. Hoy no hay playa. Hoy libertarios, después almorzar y dar una vuelta por ahí".

Walter "Alfa" Santiago en el evento de La Libertad Avanza.

La filmación fue cerrada con un efusivo: "¡Viva la libertad, carajo!", por parte del hombre. Estuvo acompañado de David Urbani, un militante del partido en la ciudad, muy activo en sus redes por defender las ideas políticas del actual oficialismo desde hace años.

Alfa participó del reality en la edición 2022/2023, quedando entre los últimos participantes de la famosa casa y siendo de la camada que reestrenó el show, luego de tantos años. Actualmente es panelista en La noche de los exs, protagonista en Polémica en el bar y trabaja en el programa radial Semanario Argentino en Miami.

¿Karina Milei como candidata?

Se trata, en rigor, del primer evento de este año electoral de La Libertad Avanza, que dio comienzo a las 11:00 en el Centro Gallego de Mar del Plata. Karina Milei, como presidenta del partido a nivel nacional, se reunió el día anterior con miembros de la juventud libertaria; mientras que Menem, vicepresidente del mismo, encabezó una conferencia de prensa en el hotel Iruña, junto a Sebastián Pareja, titular del partido en la provincia de Buenos Aires, y Alejandro Carrancio, referente en Mar del Plata.

Por parte de Menem, no se descartó que Karina sea candidata en los comicios de este 2025: “Es algo que ya lo hemos manifestado, depende de la voluntad de ella. En mi opinión, reúne todas las condiciones porque fue capaz de que Javier llegara a presidente sin tener partido. Su capacidad de dirigente está de manifiesto y es importante en el gobierno, pero es una decisión personal porque, tal vez, en una banca no tiene tanto potencial como donde está ahora, que es cerca del presidente. A mí me gustaría que sea candidata, pero eso se define en el cierre de listas”.