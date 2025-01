La defensa de Walter Bento anticipó que irá a la Corte y negó peligro de fuga del exjuez

Este último lunes se sepultó la última posibilidad del año para que Walter Bento accediera al beneficio de prisión domiciliaria. Precisamente, la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa, por lo que el exjuez investigado por presuntos hechos de corrupción deberá seguir tras las rejas. Mariano Fragueiro Frías, uno los abogados del exmagistrado, aceptó la decisión al indicar que "es fundada" y anticipó que irá, de todos formas, acudirá a la Corte Suprema de la Nación. En tanto, negó que exista peligro de fuga de Bento.

Cabe recordar que, semanas atrás, el Tribunal Oral Federal le dio Bento domiciliaria solo por 15 días. Por ese lapso, estuvo en su domicilio en el barrio Palmares al cuidado de su hijo Facundo Bento, que tiene una discapacidad producto de una encefalopatía crónica no evolutiva. El pedido de extensión del beneficio fue rechazado el miércoles 11 de diciembre y a Bento le quedaba una última carta. No obstante, Casación no le dio el visto bueno, aunque los tres jueces coincidieron en que, pese a la negativa de la detención domiciliaria, se debe garantizar un mecanismo para que padre e hijo puedan tener mayor contacto de aquí en adelante.

Mariano Fragueiro Frías dialogó con MDZ Radio e indicó al respecto: "Lo primero que tengo que remarcar es que a las decisiones judiciales hay que aceptarlas. Cuestionarlas por las vías legales, pero hay que aceptarla porque si no tenemos que vivir dentro de un Estado que no sería de derecho. La Resolución de Casación es una resolución fundada. Puso algunos lineamientos en favor del menor incapaz. A veces es difícil explicar esto en la sociedad pero esto es así y hay tratados internacionales".

El abogado defensor de Bento comentó que "las hipótesis de lo que se llama detención domiciliaria están marcadas por el Código Penal y una ley especial. Hay una que es cuando hay un hijo menor o un incapaz, que este sería el caso bueno. En definitiva, la postura nuestra fue aceptada a medias. Es más, Casación dio unos lineamientos al Tribunal Oral que interviene para que cuide esta situación y que, de alguna manera, no desampare el vínculo padre con hijo. Lo que no le dio es la detención domiciliaria".

Walter Bento seguirá en prisión.

En ese orden, sostuvo que continuará agotando instancias judiciales. "Lo vamos a llevar a la Corte", deslizó. Y agregó que "en las últimas horas pasaron varias cosas importantes. Por ejemplo, el viernes la Cámara Federal capitalina decidió a que se investigue el armado de una parte del jury enjuiciamiento que se desarrolló en Capital. Lo mandó a investigar al fiscal Vega, al consejero Tonelli y a otras personas involucradas en el guionamiento de esta persona que se llama (Diego) Barrera, que era el testigo estrella. Fue citado cien veces en el requerimiento de elevación a juicio, pero después, cuando llegó al juicio oral, se desdijo y dijo que eso lo había hecho porque lo habían instigado a hacerlo y bueno. Estas son las dos cosas que pasaron a fin de año: lo de ayer y lo del viernes".

Precisamente, hizo referencia a que Bento sí recibió una buena noticia este último fin de semana. Su defensa consiguió que la Cámara Federal de Apelaciones anulara un fallo que negaba investigar una denuncia formulada por Bento contra el fiscal Dante Vega, el consejero Pablo Tonelli y abogados mendocinos. Asimismo, se dispuso el apartamiento de la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que había archivado el caso por "imposibilidad de proceder".

Siguiendo la línea del rechazo a la prisión domiciliaria, Fragueiro Frías señaló: "Seguimos luchando y batallando. Creemos que Facundo Bento, que tiene encefalopatía y que no puede caminar y que hay que darle de comer, es un chico con capacidades diferentes. La madre (Marta Boiza) no está en condiciones, es más ella está con un peritaje. Lo dictaminó el Cuerpo Médico Forense. No puede apoyar una pierna y está en silla de ruedas".

Pese a que la prisión domiciliaria fue de momento descartada, Casación sugirió "se disponga una solución transitoria, pero inmediata mediante la implementación -al menos mientras no haya un pronunciamiento definitivo sobre las conductas juzgadas-, de un esquema superador al actual que facilite en términos de contacto y frecuencia la consolidación y continuidad de la vinculación padre-hijo en orden a un adecuado acompañamiento terapéutico". Es decir, "un régimen que contemple la presencia y contacto continuado del encausado con su hijo con discapacidad en el ámbito domiciliario enfocado en el acompañamiento terapéutico de Facundo Bento y bajo control estricto", según indica la Resolución.

En esos términos, Fragueiro Frías puntualizó que "lo que corresponde es que el Tribunal haga un protocolo en donde el padre no pierda el vínculo con el hijo ¿Cómo lo va a hacer? No sé, lo tendrán que pensar. Capaz que en una semana tendrá que ir a verlo dos veces, dejarlo y volver a prisión...".

En relación al peligro de fuga que se advierte por parte de Bento, el asesor legal del exjuez esgrimió: "Hay un tema que generalmente obstaculiza para dar una detención domiciliaria: el peligro de fuga. Pero Bento fue a escuchar la resolución del jury al Tribunal que lo está juzgado. No estaba en la casa. Estaba ahí por si lo querían detener. Le dieron una salida excepcional de un día y volvió a la cárcel. Luego, le dieron de 3 y 15 días y volvió a la cárcel. Bento, más allá de lo que diga Dante Vega, no se va a fugar. Entre otras cosas porque tiene un chico con capacidades diferentes. No hay ninguna posibilidad de que evada la acción de la Justicia.

Respecto a la posibilidad de que se entorpezca la investigación, el otro aspecto a tener en cuenta para dar de baja una domiciliaria, dijo que "la investigación no solo fue clausurada y ya estamos en juicio oral, sino que en el debate ya han pasado todos los testigos. La única prueba que queda hacer son las indagatorias".