La ahora exfuncionaria que rompió el silencio tras ser despedida por Javier Milei

La exsubsecretaria de Turismo, Ambiente y Deporte, Yanina Martínez, publicó un descargo en sus redes sociales este martes por la noche luego de que el titular del área, Daniel Scioli, decidiera despedirla por haber viajado al exterior antes de lo que marcaba su autorización. "Me siento segura de haber obrado con rectitud", aseguró la exfuncionaria.

Martínez fue eyectada de su cargo este lunes por comenzar sus vacaciones en Londres, Inglaterra, el viernes pasado cuando la licencia estaba autorizada a partir de esta semana. Desde la Secretaría también aclararon que su salida no tuvo que ver con el destino del viaje, y aseguraron que esa versión que circuló en algunos medios solo fueron "especulaciones".

"Quiero aclarar algunos puntos que, lamentablemente, se han malinterpretado", manifestó la exfuncionaria en Instagram a través de un comunicado donde explicó que ella efectivamente solicitó autorización para tomarse un periodo de descanso entre el lunes 30 de diciembre y el 12 de enero. "Informé oportunamente que viajaría al exterior", sostuvo.

El inicio del descargo que publicó Yanina Martínez en Instagram.

Sobre su partida temprana, Martínez afirmó que "viajó en la tarde del viernes 27, trabajando de manera remota, dejando todos sus compromisos laborales ordenados y asegurando que sus responsabilidades como funcionaria pública fueran cumplidas". "Me siento segura de haber obrado con rectitud, sin desatender en ningún momento mis obligaciones", enfatizó.

Sin embargo, la exsubsecretaria aceptó su salida, reivindicó su gestión y le deseó "el mayor de los éxitos" a Daniel Scioli, a todo el equipo de trabajo de su área y al Gobierno del Presidente Javier Milei. "Por un próspero 2025, lleno de salud, amor, libertad y paz", brindó Martínez.

La abogada había ingresado al Ministerio de Turismo en 2019 como secretaria de Promoción Turística de la Nación, bajo la conducción de Matías Lammens durante el Gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, luego del cambio de gestión logró guardar su silla en la gestión pública, incluso a pesar de haber sido muy crítica contra el presidente Javier Milei durante la campaña de 2023.

"Asumí el compromiso de trabajar en el gobierno con la convicción de que, a través de la gestión pública, se puede contribuir a construir una Argentina mejor", explicó en su comunicado, y agregó: "Cada final es el comienzo de algo maravilloso, y en algunos casos, los finales son buscados y necesarios. En estos momentos recuerdo la frase que me suele decir mi abuela "las cosas caen por su propio peso".

Vacaciones en el exterior

Si bien la versión fue descartada por la Secretaría de Turismo, el despido reavivó la polémica de los funcionarios que vacacionan en el exterior pese al pedido de Javier Milei de mantener un perfil bajo durante el verano para así sostener el discurso de austeridad que el Gobierno libertario ha levantado como una de sus principales banderas de cara al ajuste y la crisis económica que enfrentó la población este año.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, "no es cierto que se prohibieron lugares", pero sí lo es que el mandatario pidió "razonabilidad" en las elecciones de los destinos vacacionales. Según trascendió, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, elaboró una lista con algunos de estos destinos que serían "vedados" para los ministros y funcionarios de primera y segunda línea, aunque se analizará cada caso de manera individual.

Pese a las solicitudes, son varios los miembros del Gabinete que se tomarán unos días por fuera de las fronteras nacionales. Uno de ellos es el propio vocero Manuel Adorni, quien aseguró que "todo el mundo sabe dónde él se iba de vacaciones en años anteriores y no iba a modificar mucho de lo que venía haciendo". El otro fue el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que volará a Estados Unidos para cumplirles a sus nietos la promesa de visitar Disney. A ellos se suman el ministro de Defensa, Luis Petri, cuyo destino no se conoce, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se trasladará a Chile.

Por su parte, Milei decidió no tomarse vacaciones y planea permanecer en la quinta de Olivos, enfocado en sus responsabilidades. "Soy un workaholic, me levanto y voy al escritorio a trabajar", aseguró el mandatario, quien también pidió a los ministros coordinar sus descansos para que no afecten el funcionamiento del gobierno y que se mantengan disponibles para atender cualquier situación urgente.