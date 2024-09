Uno por uno: cuántos pasajes oficiales usaron los diputados nacionales mendocinos en el primer semestre de 2024

Como contó el sábado pasado MDZ, en el primer semestre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación financió 27.771 pasajes de avión y terrestres. Esto fue corroborado a partir de información oficial que publicó el organismo legislativo y da un promedio de 108 billetes por diputado durante los primeros seis meses. En el caso de los 10 mendocinos que tienen una banca, se trata de 1354 pasajes en el período que comprendido entre enero y junio. Muchos fueron utilizados por terceros.

El diputado nacional Julio Cobos (Unión Cívica Radical) fue el legislador mendocino que más pasajes a su nombre emitió: 202. Le siguen Martín Aveiro, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo (Unión por la Patria) con 198, 197 y 191, respectivamente. Después, aparecen los libertarios Álvaro Martínez -119-, Mercedes Llano -109- y Facundo Correa Llano con 92. Luego, figura la diputada Lourdes Arrieta, que durante el primer semestre formó parte de La Libertad Avanza, pero que ahora tiene su monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal. Arrieta emitió 92 pasajes. Al final, quedan los radicales Pamela Verasay -85- y Lisandro Nieri -69-.

La información del área brindada por el área de Transparencia de la Cámara de Diputados señala que, contando aéreos y terrestres, se trata de un gasto total -de todos las bancas de la Cámara- de $3.600 millones: 15.042 (avión) y 12.729 (colectivos).

Los peronistas Adolfo Bermejo y Martín Aveiro.

Tal cual fue explicado por este medio, los 27.000 pasajes emitidos por la Cámara baja no implican necesariamente que los hayan usado los diputados. Cada año, los jefes de despacho reciben un menú de cinco opciones para elegir cómo se conforma el componente de traslados en sus dietas de forma mensual.

Esto se divide en pasajes aéreos nominados (que son para el diputado y no pueden se transferidos), innominados (que pueden ser usados por cualquier persona, sea el diputado, trabajadores del despacho, o cualquier otro ciudadano) e innominados terrestres (que se usa comúnmente para pasajes de colectivos de larga distancia).

La opción uno incluye 10 nominados, 10 innominados, 16 innominados terrestres y nada de dinero. La dos, 10 nominados, 10 innominados, cero innominados terrestres y un monto de $173.412,57. La tercera,10 nominados, cero innominados, 16 innominados terrestres y un monto de $433.531,41. La cuarta, 10 aéreos nominados y cero innominados e innominados terrestres, con un monto de $606.943,98. La quinta opción no contempla pasaje de ningún tipo y un monto de $789.027,17. La gran mayoría de los diputados elige la primera de las opciones, la que incluye más cantidad de pasajes y nada de dinero.

Desde el entorno de Julio Cobos explicaron a MDZ los motivos por lo que el exvicepresidente de la Nación lidera la tabla con 202 tickets a su nombre. "Los pasajes los usa Julio (Cobos) y sus asesores según los temas que se traten. Los innominados depende de si hay reuniones de Comisión o no. Julio, aparte de la sesiones y las comisiones, es autoridad de Cámara en la Vicepresidencia, por lo que tiene muchas actividades protocolares".

En el caso de los pasajes terrestres registrados, el equipo de Cobos argumentó que estos son utilizados por terceros que los piden para tratamientos médicos o cuestiones deportivas de atletas que no pueden costear gastos a lugar como, por ejemplo, Córdoba o Mar del Plata. "Hay muchos destinos del país porque es gente que nos pide los pasajes", esgrimieron.

Asimismo, subrayaron que en 2024 la actividad legislativa se intensificó más de lo habitual debido al tratamiento de Ley Bases. En ese sentido, los diputados también tienen que afrontar los gastos de los expositores de diferentes instituciones que son convocados a los debates en comisión.

Se realizaron 162 reuniones de comisiones (permanentes y bicamerales) en lo que va del año. En el mismo período de 2023 se llevaron adelante apenas 63. En lo que refiere a la diferencia en la emisión de pasajes, el años pasado fueron 7.617 aéreos y 196 terrestres contra los 15.042 y 12.729 mencionados previamente. El diputado nacional Julio Cobos.

Qué debería hacer la política con los pasajes oficiales

"Lo que siempre recomendamos es que no haya un número de pasajes determinado para los legisladores, sino que sea demanda con una justificación clara de para qué se utilizan", afirmó a MDZ Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, una organización que se define "apartidaria" y "que busca crear entornos de integridad con actores públicos y privados".

"No importa si viajan 50 veces en un mes, si es necesario que lo hagan porque su función se lo requiere", aclaró. Y subrayó: "Me preocupa que tengan pasajes de más, y que se utilicen para cosas que no se deben". Como contrapropuesta lanzó: "Siempre pensé más en un sistema que sea a demanda de los legisladores, obviamente con un límite lógico, pero que inclusive si uno necesita algún pasaje más por alguna cuestión en particular, lo pueda utilizar".

"Debe primar la transparencia ante todo", insistió. Para eso, señaló que es necesario "explicar el viaje a dónde es, para qué fue utilizado, quién lo viajó", agregó el especialista. Para él, esto debe darse en un marco donde se permita que algunos pasajes puedan ser transferidos. "Hay casos donde decían 'se lo dábamos a gente que quizás tiene que venir a un hospital o algo por el estilo', y la pregunta es si esa es la función de un diputado", ejemplificó y remarcó: "A mí me parece que no".

Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri (Unión Cívica Radical)

Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez (La Libertad Avanza)

Adolfo Bermejo, Martín Aveiro y Liliana Paponet (Unión por la Patria)

Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal)