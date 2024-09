Un intendente peronista promete comprar armamento para proteger a sus vecinos

Ariel Sujarchuk parece haber hecho un esfuerzo fenomenal por evitar hablar en medios y dar entrevistas. Es que durante poco más de media hora con MDZ, tuvo una actitud tan desafiante, disruptiva y políticamente incorrecta que nada indica que su futuro esté cerca de donde la política lo mostró hasta ahora.

El intendente de Escobar sale de la zona de confort del kirchnerismo y se somete al debate público de dotar o no de armas no letales a las fuerzas de seguridad para defender a su población del delito.

El "no a las taser" tan común en su organización política a él no lo interpela y adelantó: “Voy a comprar armas no letales para defender a mis vecinos".

"Es eso, nada más y nada menos. Es un tipo de armas que no tienen balas tradicionales ni pólvora y se llaman Byrna. Voy a asumir el riesgo de dotar de estos armamentos a nuestra fuerza de seguridad para proteger a mis vecinos. Son armas de venta libre y que servirán a nuestra guardia urbana", anticipó.

- Estás encarando una revolución, casi parecida como la época actual, con la llegada de Milei

- Ahí todavía no veo ninguna revolución. Es solo una transformación de la manera de hacer campañas y demuestra cómo un ciudadano puede llegar a la presidencia sin nadie más que gane junto con él. Llegó solo. Y transforma al partido de la anti-política como el partido más fuerte al tiempo que pone en crisis al resto, el PJ, la UCR y el PRO.

- Le escuché decir que este gobierno no es anti peronista

- Él lo dice, tiene muchos hombres y mujeres que provienen del peronismo. Es un gobierno de derecha, claramente, pero no anti peronista. No es peronista porque no puede serlo quien insulta la justicia social, pero a diferencia de Macri, que aborrece a todo lo que tiene que ver con el peronismo o tiene olor a peronista, Milei no es eso. Ambos representan al mismo electorado, pero no son lo mismo.

- ¿Y Villarruel qué representa?

- Representa a un sector castrense que es mucho mas vintage que lo que puede estar hoy el peronismo o el radicalismo. Ellos cuestionan toda la política de derechos humanos y encima van y visitan a represores como Alfredo Astiz.

Y, además, Villarruel es una traidora a su presidente. Ella debería entender que el que conduce es quien encabeza la fórmula.

- ¿Vendría a ser el Cobos de Cristina?

- Esas analogías son complicadas. Es una típica interna del gobierno, pero yo quiero advertir reabrir el debate sobre la tortura y las desapariciones, sin embargo, es mucho más gravoso y no solo es retrógrado sino que es aberrante. Las Byrna que se usarán en Escobar

Si te retrotraigo a tu época de consultor y armador de campañas, ¿qué les dirías a Cristina, Máximo, Kicllof o demás compañeros tuyos del peronismo para lo que viene?

Que miremos para adelante, que conectemos con la sociedad, que no nos quedemos con los discursos viejos y terminemos con las internas sangrientas que debilitan a nuestra fuerza. Nuestros dirigentes se están peleando por una birome que cada vez tiene menos tinta y que los aleja de los problemas cotidianos de los argentinos y de los bonaerenses.

- Al kirchnerismo peronista la sociedad volvió a creerle luego de hacerlos perder contra Mauricio Macri. Decían que iban a volver mejores pero no dejaron cagada por hacer, inclusive con pases de facturas durísimas como las 18 cartas de Cristina…

- Esa es una editorial tuya. Yo te voy a dar la mía. Los gobiernos de Néstor y de Cristina fueron exitosos para el peronismo y para la gente. Recordá que la victoria de Macri fue ajustadísima y le ganó a un candidato que hoy es parte del gobierno de Milei. Está clarísimo por qué al kirchnerismo le costaba aceptarlo.

En 2019 Cristina entendió que debía ampliarse, lo convoca a Alberto Fernández como candidato presidencial, pero eso terminó sin funcionar cuando llegó al poder. No funcionó la política, la economía y se perdió la elección. Y tras cartón aparecen todas las denuncias y situaciones del ex presidente que nos dan vergüenza ajena. Hay cuestiones que si bien pueden no estar tipificadas en el código penal, ante una Argentina en crisis como la que tenemos, merece todo nuestro rechazo.

- Martín Guzmán dijo que la cuarentena eterna fue una cuestión de marketing.

- Martín Guzmán es un pelotudo.

- Traducímelo.

- Lo de Martín Guzmán fue vergonzoso como ministro pero además es un caso rarísimo, porque cuando era funcionario decía que no se metía en la política, pero se va del poder y empieza a hablar. Tiene todo el derecho, ojo, pero yo no lo considero alguien relevante. Es un gran irresponsable que no es la primera vez que dice una barrabasada. La primera fue en el Congreso de la Nación, cuando delante de todos los diputados dijo que iba a tirar un poco de “sarasa”. En la cuarentena hubo cosas que estuvieron bien y otras que se hicieron mal, pero nadie tenía el manual de lo que se debía hacer.

- Kicillof, otro economista y ahora devenido en gobernador, ¿entiende a la política y a los políticos? Parecería que no hablan el mismo idioma con ustedes, los intendentes. ¿Los incorpora en su proyecto?

- A algunos sí, a otros no. Eso es algo natural. Tampoco todos quieren ser incorporados, ojo. El gobernador tiene una manera de hacer política y de gestionar distinta a la tradición de la Provincia de Buenos Aires y a la idiosincrasia de los intendentes.

- ¿Es como Milei?

- (Piensa) No. Pero tampoco es del todo distinto (se ríe). Katopodis, testigo de la picante charla entre Kicillof y Sujarchuk

- ¿Por qué discutió con Javier Alonso, el actual ministro de Seguridad bonaerense?

- Porque se sintió afectado por mi proyecto de policía municipal, a la cual voy a darle para usar armas no letales. Está incómodo por el proyecto de ley en el que pido que esa nueva fuerza trabaje de manera coordinada con la bonaerense, como parte de un escalafón inicial y le daremos una financiación estrictamente municipal.

Esto lo consulté con múltiples especialistas, inclusive lo hablé con Sergio Berni, el jefe de la escuela de policía Juan Vucetich, con el gobernador Kicillof, con Facundo Tignanelli, el presidente del bloque de Diputados provincial y con el presidente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner. En general hay un gran consenso, pero no fue buena la recepción provocada en el ministro Alonso, que reaccionó de una manera que me pareció imprudente, inclusive afectando los recursos que la Policía que él conduce le debe dotar al municipio de Escobar. Yo no voy a tolerar que por la inseguridad personal de un funcionario se ponga en riesgo la seguridad de mis vecinos.

- ¿Cómo es el tema de impulsar que Escobar esté armado contra el delito?

- Voy a comprar armas no letales para defender a mis vecinos. Es eso, nada más y nada menos. Son armas no letales fabricadas por Bersa. Es un tipo de armas que no tiene balas tradicionales ni pólvora. Son armas de venta libre, utilizan proyectiles no letales, que tiran gas pimienta o balas de humo, con lo cual el agente no queda expuesto a una sanción por uso excesivo de violencia y puede descomprimir situaciones cotidianas como puede ser una riña o discusiones de personas ebrias o que están afectados por algún consumo ilegal. Hasta recomiendo que la bonaerense las use.

Inclusive entre la Provincia y la Ciudad Autónoma tenemos que crear una fuerza de competencia mixta, al mando de ambas policías, la bonaerense y la de la Ciudad, para trabajar mucho mejor y coordinadamente todo lo que tiene que ver con el ingreso y el egreso de ambos lados de la General Paz.