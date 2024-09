Regresó la fila del hambre: "No vamos a parar hasta que Pettovello nos dé una respuesta"

Luego de que salieran a la luz los datos de la UCA que evidencian que la pobreza alcanzó al 52% de los argentinos durante el primer semestre del año, y la indigencia al 17,9%, una nueva "fila del hambre" se abrió paso este lunes frente a las oficinas del Ministerio de Capital Humano. Distintos comedores y organizaciones sociales se extendieron algunas cuadras sobre la calle Carlos Pellegrini, junto a la avenida 9 de julio, a la espera de Sandra Pettovello.

Desde temprano comenzaron a replicarse en la vereda, aprovechando los semáforos para situarse sobre la calle y mostrar los carteles. "Estamos reclamando los alimentos para nuestros comedores y merenderos, que están distribuidos en el AMBA, que este Gobierno desde que asumió no lo entrega. Prefieren que se le pudran a la ministra, que no nos da respuesta, no nos recibe", aseguró Estela, miembro del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y Social (MULS), y que forma parte del bloque la Coordinadora por el Cambio Social.

"Como no nos permiten marchar en la calle, estamos haciendo lo que dice el protocolo mientras hacemos el semaforazo con nuestros carteles para que visibilicemos más la situación que estamos atravesando en nuestra barriada. Que hay pibes que les falta la comida. Comen una sola vez al día o toman una sola taza de leche", explicó a MDZ.

Los miembros de distintos comedores y merenderos, que junto a las organizaciones sociales descansaron frente al Ministerio hasta las 14, lo que hacen es juntar la mayor cantidad de alimento posible para luego distribuirlos por los establecimientos. "Les llevamos de lo poco que tenemos para poder sostener las ollas, los comedores, o darle la leche a nuestros pibes en la calle, porque preferimos eso a que anden en la calle así, eso tiene consecuencias peores", señaló.

Continúan las protestas por el conflicto con Capital Humano por los alimentos. Foto: Victoria Urruspuru/MDZ

"Este Gobierno no tiene nada de sensibilidad", coincidieron desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en referencia al conflicto entre el oficialismo y los jubilados tras el veto de la Ley de movilidad jubilatoria. Aseguraron que quien se opone al Estado, la "liga".

Se esperan nuevas filas del hambre

La idea es ser recibidos por la ministra bajo un diálogo que se presenta como la alternativa más urgente y necesaria. Destacaron que desde enero, Capital Humano ha prometido brindar una asistencia que jamás llegó, agravando la crisis que ya arrastraba el sector de hacía años. "Antes tampoco es que estábamos muy bien, pero aunque sea nos llegaba algo de comida", cerró Estela.

Los protestantes eligieron referirse al Ministerio como "Capital Inhumano" por la falta de asistencia y respuestas brindadas, por lo que en los próximos días regresarán a sus asambleas para debatir las siguientes medidas de fuerza. "Nos están matando de hambre, hay que ver qué acciones tomaremos", anticiparon.

Continúan las protestas por el conflicto con Capital Humano por los alimentos. Foto: Victoria Urruspuru/MDZ

Si bien las demandas son iguales que aquellas gestadas el 5 de febrero ante las oficinas gubernamentales, no convocó la misma cantidad de gente. Aún así, estos reclamos se mantienen sin obtener avances: barajan entre la crisis económica, la pobreza y la falta de alimentos.

Los nuevos datos de pobreza e indigencia

La pobreza en Argentina, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), alcanzó al 52% de la población durante el primer semestre del año, un incremento significativo en comparación con el 41,7% registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el año anterior. La indigencia, por su parte, afecta al 17,9% de los argentinos, también con un aumento frente al 11,9% informado en 2023.