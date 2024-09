Para Ariel Sujarchuk, Martín Guzmán "es un pelotudo"

En el extenso reportaje que le realizó MDZ al intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, hubo una frase que resonó más que ninguna otra, y es la referida al exministro de Economía del gobierno kirchnerista de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, Martín Guzmán, a quien calificó como un "pelotudo"

En la nota, explicó que si bien había sido un acierto de la vicepresidenta ampliarse y convocar a un candidato presidencial que no representaba lo mismo como lo fue Alberto Fernández, el experimento "terminó sin funcionar cuando llegó al poder".

"No funcionó la política, la economía y se perdió la elección. Y tras cartón aparecen todas las denuncias y situaciones del expresidente que nos dan vergüenza ajena. Hay cuestiones que si bien pueden no estar tipificadas en el código penal, ante una Argentina en crisis como la que tenemos, merece todo nuestro rechazo", agregó.

-Martín Guzmán dijo que la cuarentena eterna fue una cuestión de marketing...

-Martín Guzmán es un pelotudo.

-Traducimelo...

-Lo de Martín Guzmán fue vergonzoso como ministro pero además es un caso rarísimo, porque cuando era funcionario decía que no se metía en la política, pero se va del poder y empieza a hablar. Tiene todo el derecho, ojo, pero yo no lo considero alguien relevante. Es un gran irresponsable que no es la primera vez que dice una barrabasada. La primera fue en el Congreso de la Nación, cuando delante de todos los diputados dijo que iba a tirar un poco de “sarasa”. En la cuarentena hubo cosas que estuvieron bien y otras que se hicieron mal, pero nadie tenía el manual de lo que se debía hacer.