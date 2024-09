Alfredo Cornejo se plantó ante las críticas y defendió la política educativa de su gestión

En el marco de la inauguración la Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano, en el departamento de General San Martín, el gobernador Alfredo Cornejo cargó contra los que critican su gestión y aseguró que existe "una sobre producción de palabras".

"Somos los primeros en reconocer todo lo que falta, pero también los mejores preparados para planificar y verdaderamente ejecutar lo que adeudamos. Y entre otras cosas, adeudamos mejor logística, mejor infraestructura de caminos, mayor electricidad. Todas estas cosas han estado retrasadas por la macroeconomía", afirmó el mandatario, en un evento en el que estuvo acompañado por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y al intendente de San Martín, Raúl Rufeil.

"Las palabras pueden caer al vacío en esta sobre producción de palabras, inflación de palabras en la que cualquiera puede decir lo que le plazca. Está bien que sea así en libertad, el tema es que hay que ser fiel de lo que se dice a lo que pasa", esgrimió Cornejo. En ese sentido, destacó que la nueva Escuela Superior de Oficios "es un proyecto que representa fielmente lo que queremos de la infraestructura educativa".

"Queremos una vinculación con el sector productivo, una construcción de ciudadanía con socialización de las personas a partir de la educación y una educación que sirva para ejercer la libertad plenamente. No una educación que sólo sea pasar el tiempo y sólo sea un lugar de empleabilidad para los docentes", esgrimió.

"Creemos con humildad, estamos haciendo lo que podemos en dificultades impresionantes, dificultades enormes, en una emergencia monetaria inmensa, en un ajuste fiscal que repercute sobre municipios y provincias de forma impresionante. Estamos haciendo obras prioritarias para Mendoza, esta es una de ellas", aseveró y dijo que muchas veces se mide a Mendoza con una vara de Suiza.

"No estamos viviendo en Suiza, estamos en Mendoza, en un país que tiene un deterioro social y económico inmenso y a pesar de eso podemos estar haciendo esto. Terminamos la escuela y terminamos la escuela agraria y por eso quiero anunciarles que en 60 días acá enfrente vamos a terminar el jardín también y vamos a venir a inaugurarlo para mostrar todo el servicio", manifestó el jefe del Ejecutivo.

Además, se jactó de que, aunque parece poco, en Mendoza los chicos tienen 190 días de clases. "Si fuera tan fácil ¿pues por qué no lo hacen todas las provincias?", remarcó.

"Queremos funcionando la educación, pero funcionando bien, no sólo pagando sueldos, que en promedio son muy bajos y no son buenos. Somos los primeros en reconocerlo. Pero queremos la educación funcionando en aras del interés general de que los chicos tengan un lugar donde aprender, los adolescentes donde formarse. Creo que es la sensibilidad justa de buenos administradores, no la sensiblería de los discursos vacíos que no van a ningún lado y que sólo generan bronca, miedos, incertidumbre", concluyó.