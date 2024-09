En vivo: Javier Milei aterrizó en Mendoza por primera vez como presidente y fue recibido por Cornejo

Este viernes a las 19 el presidente Javier Milei cerrará en Mendoza la 45° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). La jornada comenzó con el panel Integración Social y Seguridad que encabeza la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Siguió con la diversos paneles de empresarios, sindicalistas y funcionarios, antes del almuerzo encabezado por el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno.

Tras el fuego cruzado en las redes sociales, el presidente anticipó que le responderá a Cristina Fernández de Kirchner con "una clase particular ad honorem" de Economía. La agenda continúa con diferentes paneles en los que participarán dirigentes gremiales, empresarios y funcionarios nacionales. A las 17.45 habla Federico Sturzenegger y a las 19 cierra Javier Milei.

18:55 - Javier Milei pisó Mendoza por primera vez desde que es presidente

17.45 - Duro discurso de Sturzenegger contra la casta y anticipo de reforma laboral

"Podemos hablar de lo que se ha hecho en estos 8 meses de gestión. La primera es el superávit fiscal y la otra la desaparición de los piquetes. Estas dos cosas requieren de mucha valentía. El ministro de Economía Luis Caputo bajó los costos del Estado y Sandra Petovello hizo desaparecer los piquetes porque desfinanció a los intermediarios de la ayuda social que usaban el dinero del Estado en contra del Estado", defendió Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en sus primeras palabras.

Luego, elevó el tono: "Todos somos un poco víctima de la casta y todos somos un poco casta", puntualizó en un duro discurso contra la casta política. Enfatizó que nuestro país está atrapado en su propio "triángulo de las Bermudas" compuesto "por la casta sindical, la casta empresaria y el peronismo".

Finalmente, Federico Sturzenegger adelantó que la próxima semana el Gobierno nacional lanzará la reforma laboral y destacó que el punto clave será el "sistema de cese".

El ministro @fedesturze adelantó que la próxima semana el Gobierno nacional lanzará la reforma laboral. Dijo que el punto clave será el "sistema de cese". "Es un artículo les va permitir diseñar a empresarios y trabajadores su propia reforma laboral", @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/0IdC8gtwlo — Gianni Pierobon (@gmpierobon) September 6, 2024

17.00 - Inminente llegada de Milei

Con un imponente operativo de seguridad, incluso dentro de las instalaciones del céntrico hotel mendocino con la Policía revisando a cada mozo que salía de la cocina al salón, el evento continuó con dos paneles antes de la llegada del presidente Javier Milei. Ignacio Bartolomé, CEO de Grupo Don Mario, y Amelia Saenz protagonizaron la charla "Liderazgos para la integración", mientras que Vicente Campenni, vicepresidente de INVAP, María Lucía Gross, directora Nacional del Centro de Investigación e Innovación Social en Techo y Sergio Torres, juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, hablaron en el panel "Integración con los demás actores de la sociedad civil".

Fuerte operativo de seguridad en el Hotel Sheraton en la antesala de la visita del presidente @JMilei. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) revisan a los mozos que reparten el catering al salir de la cocina. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/ImLnWkRxtE — Gianni Pierobon (@gmpierobon) September 6, 2024

16.20 - Discusión monetaria virtual

El panel "Integración regional: oportunidades de crecimiento y desarrollo", protagonizada por Santago Bausili, presidnete del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, para sorpresa de muchos se realizó de manera virtual.

Desde Buenos Aires y Lima, ambas autoridades expusieron sobre política monetaria, competencia de momedas y procesos de estabilización cambiaria.

16.00 - El retorno a la actividad

Tras un almuerzo liderado por Pablo Quirno, secretario de Finanzas de la Nación, se retomaron los paneles temáticos. El que abrió el juego fue el de "Integración y valores", donde Santiago Kovadloff, filósofo, y Miguel Zonnaras, presidente de Georgalos.

13.40 - Luego de un "recreo" siguen los debates

En la hora del almuerzo, frenaron los discursos y las transmisiones, que continuarán en breve a la espera de la llegada del presidente Javier Milei.

13.00 - Exponen los gobernadores Cornejo y Figueroa

El gobernador Alfredo Cornejo comparte escenario con su par de Neuquén, Rolando Figueroa en un panel sobre el desarrollo de las provincias en la próxima década. "El país necesita crecer", comenzó Cornejo y habló específicamente de "transformaciones imprescindibles".

12.00 - Manifestantes marcharán, pero Seguridad los desafía

Un grupo de manifestantes prepara una protesta en contra del presidente Javier Milei. Al respecto dijo Bullrich que trabajan en un operativo de coordinación con la provincia de Mendoza y que están "tranquilos".

11.45 - Producción e inversiones por ministros de Río Negro, Córdoba, Mendoza y CABA

Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro; Pedro Dellarosa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba; Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires; y Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, debaten acerca de modelos de producción e inversiones en cada uno de sus territorios.

Panel "Integración federal: diversificación productiva y exportadora". Foto: Rodrigo D'angelo.

10.30 - Megaoperativo de seguridad por la llegada de Javier Milei

Desde el mediodía se desplegará en el Hotel Sheraton y sus inmediaciones un gran dispositivo de control para evitar amenazas, atentados o cualquier tipo de ataque. Se utilizará un detector de metales, se escanearán bolsos y carteras y se prohibirá el ingreso de algunos objetos. Además, se blindará el área del auditorio.

10.10 - Sindicatos y empresas: una mirada hacia adentro

Luego de Patricia Bullrich hubo espacio para un debate sobre el rol de los sindicatos en las empresas. Fueron Cristian Gerónimo, secretario General del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines y secretario de la Secretaría de Salud Laboral de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (C.G.T.), y el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y Secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Germán Martínez quienes llevaron adelante esta discusión que tuvo sus repasos históricos y sus trazos hacia el futuro. "Tenemos que tener una definición estructural sobre las cosas que son tolerables y las cosas que no son tolerables", dijo Martínez.

9.40 - Bullrich, Macri y "los melones machucados"

"Bien", así definió Bullrich la relación que tiene con el expresidente y presidente del PRO, Mauricio Macri. Rápidamente estallaron las risas y los aplausos. El tono en el que lo dijo sonó a cumplido. Luego explicó: "´Pienso que nosotros tomamos un compromiso, un compromiso de valor, una decisión estratégica. cuando terminó la elección y había segunda vuelta, inmediatamente junto a Luis Petri y comentándoselo a Mauricio Macri, tomamos la decisión de apoyar a Javier Milei. Tomamos esa decisión porque estábamos totalmente convencidos que la Argentina tenía una oportunidad de cambio".

Dijo que había tenido buena relación con el presidente durante la campaña aunque reconoció que hubo "roces", pero priorizó darle una oportunidad al cambio, que "no era con Massa".

"Estamos tirando del carro, somos parte del gobierno, y creemos que eso es lo que hay que hacer (...) Nosotros somos oficialismo. Ser oficialismo significa empujar el carro. Y ser oposición significa que vos mirás el melón que está en el carro. Y decís, este melón está un poquito más machucado, tiene una línea negra. Y entonces buscás una ley de oposición. Esa es la lógica de la oposición. Bueno, nosotros tenemos la lógica del oficialismo. Estamos empujando el carro. Algún melón se machuca, pero estamos empujando el carro", explicó.

9.30 - Narcotráfico en Rosario: "Lo tomamos como un caso de seguridad nacional", dijo Bullrich

Patricia Bullrich consiguió el tercer aplauso de la mañana al celebrar la baja de las tasas de homicidio en Rosario por narcotráfico. "Nosotros lo tomamos como un caso de seguridad nacional, donde además todas las ciudades de alrededor del país todos pensaban que Rosario se iba a expandir", explicó Bullrich sobre el Plan Bandera, confirmó que continuará y repasó: "Hemos logrado aumentar las investigaciones y tenemos en este momento 500 nuevos narcotraficantes presos y hemos enviado al Parlamento una ley antimafia que esperamos que la vote, porque genera una ruptura total de las organizaciones. Estamos hoy, además, abriendo un nuevo programa en las cárceles", entre otros hitos de su gestión.

9.25 - Bullrich celebró el fin de los piquetes: "Se puede y lo hemos demostrado"

"Me dijeron 'no seas ingenua, no se puede terminar con los piquetes'. Sin embargo, se pudo y se puede terminar con los piquetes, y lo hemos demostrado. Del 20 de diciembre en adelante, la Argentina no tiene más piquetes", celebró la ministra de Seguridad entre aplausos. Dijo además, que se redujeron costos operativos y que todos saben: "Hay un piquete, todos a la vereda por las buenas. Y si no...". "No vamos a permitir que vuelvan los piquetes, ni un paso atrás", insistió.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Foto: Rodrigo D'Angelo

9.20 - Bullrich, sobre el atentado en La Rural

Patricia Bullrich confirmó que esta identificada la persona que envió dos paquetes bomba a la Sociedad Rural. Apenas comenzado el panel, la periodista Florencia Donovan consultó a la Ministra sobre el atentado al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Lo definió como "inesperado, feo y violento", dijo que aún se trabaja en la investigación, pero que una de las principales hipótesis apunta a "grupos anarquistas" y repasó algunos ejemplos históricos.

9.15 - Con demora, llegó Bullrich

Con una pequeña demora comenzó el panel encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la participación de la periodista Florencia Donovan. La funcionaria no ingresaba porque estaba dialogando con los periodistas presentes en el lugar.