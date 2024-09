En vivo: con Patricia Bullrich, arranca la segunda jornada de la convención del IAEF

Este viernes a las 19 el presidente Javier Milei cerrará en Mendoza la 45° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Pero la jornada comienza con el panel Integración Social y Seguridad que encabeza la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La agenda continúa con diferentes paneles en los que participarán dirigentes gremiales, empresarios y funcionarios nacionales. Además, a las 12.30 el gobernador Alfredo Cornejo compartirá escenario con su par de Neuquén, Rolando Figueroa.

9.30 - Narcotráfico en Rosario: "Nosotros lo tomamos como un caso de seguridad nacional", dijo Bullrich

Patricia Bullrich consiguió el tercer aplauso de la mañana al celebrar la baja de las tasas de homicidio en Rosario por narcotráfico. "Nosotros lo tomamos como un caso de seguridad nacional, donde además todas las ciudades de alrededor del país todos pensaban que Rosario se iba a expandir", explicó Bullrich sobre el Plan Bandera, confirmó que continuará y repasó: "Hemos logrado aumentar las investigaciones y tenemos en este momento 500 nuevos narcotraficantes presos y hemos enviado al Parlamento una ley antimafia que esperamos que la vote, porque genera una ruptura total de las organizaciones. Estamos hoy, además, abriendo un nuevo programa en las cárceles", entre otros hitos de su gestión.

9.25 - Bullrich celebró el fin de los piquetes: "Se puede y lo hemos demostrado"

"Me dijeron 'no seas ingenua, no se puede terminar con los piquetes'. Sin embargo, se pudo y se puede terminar con los piquetes, y lo hemos demostrado. Del 20 de diciembre en adelante, la Argentina no tiene más piquetes", celebró la ministra de Seguridad entre aplausos. Dijo además, que se redujeron costos operativos y que todos saben: "Hay un piquete, todos a la vereda por las buenas. Y si no...". "No vamos a permitir que vuelvan los piquetes, ni un paso atrás", insistió.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Foto: Rodrigo D'Angelo

9.20 - Bullrich, sobre el atentado en La Rural

Patricia Bullrich confirmó que esta identificada la persona que envió dos paquetes bomba a la Sociedad Rural. Apenas comenzado el panel, la periodista Florencia Donovan consultó a la Ministra sobre el atentado al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Lo definió como "inesperado, feo y violento", dijo que aún se trabaja en la investigación, pero que una de las principales hipótesis apunta a "grupos anarquistas" y repasó algunos ejemplos históricos.

9.15 - Con demora, llegó Bullrich

Con una pequeña demora comenzó el panel encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la participación de la periodista Florencia Donovan. La funcionaria no ingresaba porque estaba dialogando con los periodistas presentes en el lugar.

Seguí la transmisión en vivo: