El consejo que Alfredo Cornejo le dio a Javier Milei a horas de que arribe a Mendoza

Alfredo Cornejo volvió a dejar claro su apoyo al gobierno de Javier Milei y aseguró que Argentina tiene una oportunidad enorme al contar con un gobierno disruptivo que es apoyado por la sociedad. Se ubicó a si mismo dentro del sector del radicalismo y considera que es tiempo de respaldar al Gobierno nacional y no de especular con una posible oportunidad electoral dentro de cuatro años. En clave electoral, deslizó un consejo para el Ejecutivo pensando en las elecciones legislativas. En concreto, subrayó que debe dejar de lado el discurso contra la "casta" y mostrar la pericia que tuvieron cuando lograron consensos para aprobar el paquete fiscal y la Ley Bases.

"Creo que hay dos gobiernos: el que arrancó con un discurso de casta o no casta y el que logró aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal, que mostró pericia política. Ganar una elección es simbólico y genera expectativa positiva. Creo que el Gobierno debería ser cuidadoso y criterioso", manifestó al ser consultado respecto a las perspectivas de cara a las elecciones legislativas del 2025.

En ese sentido, Cornejo reconoció que existen dos corrientes dentro de la UCR que han evidenciado públicamente sus diferencias. "Hay algunos que apoyamos al Gobierno nacional y que creemos que hay que contribuir para buscar mayorías y consensos. La posición de estos radicales es bastante clara. En cuanto a los otros existe, hago la interpretación de que existe una convicción de que el camino está mal hecho y va a llevar a un colapso económico. Creo que nosotros (los que apoyamos) somos mayoritarios. Creemos que hay que apoyar y no pensar en una posible oportunidad dentro de cuatro años", aseveró.

Cornejo afirmó que es por ello que han apoyado el RIGI y otras herramientas impulsadas por el Gobierno nacional. En ese punto, volvió a dejar claro que apuesta a que Mendoza tenga minería metalífera en el futuro inmediato y que cree que el RIGI puede servir para atraer inversiones que vayan en ese sentido.

"Tenemos una mirada estructural y es que el país necesita crecer. Son muchos años de estancamiento e incluso de caída. La oportunidad y la ventana que tenemos es la de un nuevo gobierno disruptivo con apoyo social. Es una gran oportunidad para hacer las reformas que Argentina necesita. Algunas de las que se han encarado creo que son imprescindibles", concluyó y destacó el valor de Javier Milei de "remar contra la corriente" y romper la lógica del déficit en el sector público que reinó durante décadas.

"Es mentira que en Argentina no hemos tenido una política de Estado. Tuvimos una durante décadas: tener déficit en el sector público. Revertir esa política de Estado, entender que no es normal y que tener acceso a financiameinto podría ser correcto, en Argentina es un pecado mortal. Creo que hay un logro nacional de no tener déficit", aseveró destacando que es un "buen punto de inicio" de este Gobierno.

"Dejar de emitir dinero es otro gran logro. Son condiciones necesarias pero no suficientes, porque requieren de otras reformas. Esas reformas que faltan tienen que ser con amplio consenso político y deben mover el aparato productivo que está en el interior del país", concluyó acompañado del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Alfredo Cornejo en su discurso. FOTO: Rodrigo D'Angelo/MDZ.

Por su parte, el mandatario neuquino sostuvo: "Creo que se ha reseteado el tablero argentino. En nuestro caso tenemos una mirada provincial con una construcción de cabotaje. La circunstancia nos lleva a mirar el todo porque Neuquén aporta al país. Tenemos autodeterminación energética y divisas. Vamos a colaborar para revertir deficit de balanza comercial con Brasil. Es un desafío generacional. Los neuquinos tenemos una ventana de 25 años para monetizar nuestro subsuelo. La mirada es de agrandar, generar seguridad jurídica, atraer inversiones. Hay medidas que nos han venido muy bien. En la Ley de Bases fuimos fundamentales en la redacción de la parte de hidrocarburos. Se nos ha tenido en cuenta. Estamos esperando reglamentación del RIGI".

Mientras que Cornejo, en una segunda intervención, asumió: "Entre las reformas necesarias está la fiscal. Una nueva relación entre fisco y contribuyentes, la simplificación de impuestos. Con aprobación del Congreso y consenso se logra. También la relación entre el fisco y las provincias. Hay impuestos que tenemos las provincias que son dañinos a la actividad económica como Ingresos Brutos, que lo ideal sería ir a la eliminación. Pero hay que reemplzarlo por otro que financie las actividades estatales. Creo que en ese nuevo pacto el Gobierno se debe entender que los servicios sustantivos del Estado lo prestan las provincias. Salud pública, educación, justicia (porque por más que se lleve la marca Comodoro Py, está en las provincias). La seguridad está en las provincias. Esos servicios sustantivos que el mercado no va a solucionar, deben estar financiados con impuestos genuinos no distorsivos. El Estado debe desrpenderse del Impuesto a los Combustibles y otros impuestos que se crearon por un año y nunca se fueron".

"Ademas de la reforma laboral, creo que la Ley Bases y el paquete fiscal le hizo muy bien a la Argentina y al sistema politico. Mostrar que un Gobierno que tiene minoría logró mayorías. Creo que es positivo. Y si se pudo en eso, por qué no en otras reformas. Apalancados en los gobernadores creo que esos consensos se pueden lograr. Las pymes necesitan reformas laborales y con apalancamiento provincial se puede lograr", aseguró Cornejo.

Y agregó: "La reforma fiscal tiene historia. Cuando mejor le fue al país es cuando los impuesto internos los cobraban las provincias. Las provincias productivas ganan mucho de esta forma. Sin estar sujetos a la ley de coparticipación. Tenemos un libro que se llama "Gildocracia" y habla de esto".

Al hablar de minería, recalcó: "Pretendemos que Mendoza tenga minería metalífera en el futuro inmediato. Hemos apoyado el RIGI para que proyectos de esa envergadura y con condicines puestas en la ley, Mendoza califique para algún u otro proyecto. Incluso proyectos turísticos".