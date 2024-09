Santiago Cafiero habló sobre la denuncia contra Alberto Fernández: "Yo no me prendí"

El ex canciller Santiago Cafiero afirmó este jueves que hubo una "gran condena social anticipada" contra el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género iniciada por la exprimera dama Fabiola Yañez, y aclaró que no va a "patear en el piso" al ex mandatario.

"Hubo una operación política y una gran condena social anticipada y yo no me prendí. No le voy a tirar mierda al chabón ni voy a patear a una persona en el suelo. Nunca lo hago y tampoco lo voy a hacer con Alberto Fernández", sostuvo Cafiero en declaraciones radiales.

Alberto Fernández junto a Santiago Cafiero.

El actual diputado de Unión por la Patria (UxP) dijo que espera que la Justicia "pueda aclarar" lo sucedido y que mientras transcurra la causa va a ser "respetuoso de la estrategia" que el ex jefe de Estado está llevando adelante.

Cafiero manifestó además que acompañó la "gestión política" de Fernández y que mantuvo contacto telefónico con el exmandatario tras la denuncia de Yañez.

"Es una denuncia muy grave, que él está explicando y aclarando en la Justicia. Las opiniones sobre esto no van a ayudar a nadie", expresó el ex jefe de Gabinete.