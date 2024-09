Marcha atrás del Tribunal de Cuentas con una multa a un exfuncionario de la DGE

El Tribunal de Cuentas de Mendoza dio marcha atrás con una multa que había impuesto a un ex funcionario de la Dirección General de Escuelas (DGE), quien había sido sancionado junto a otras cuatro ex autoridades del área educativa por incurrir en procedimientos administrativos irregulares durante la gestión del ex director de Escuelas, José Thomas.

A través del Fallo Nº 18.107, el órgano de control dejó sin efecto la sanción impuesta en un fallo previo a Alejandro José Sconfienza, ex director de Educación Privada y de Gestión Social y Cooperativa, quien había sido multado con $50.000.

El ex funcionario había sido sancionado junto a otras cuatro ex autoridades de la DGE por procedimientos administrativos irregulares en la rendición del ejercicio 2022 del gobierno escolar. Las otras personas multadas fueron el ex subsecretario de Administración, Gabriel Sciola, con $100.000; la ex directora financiero contable, Cecilia Teresa Martin, con $130.000; el ex contador general, Marcos Nahuel Albornoz, con $130.000; y el ex director de Recursos Humanos, Sergio Dionisio Márquez, con $50.000.

Sciola, Martin, Albornoz y Sconfienza habían sido observados por el Tribunal de Cuentas por la “deficiente gestión de cobro, acciones de investigación y registro contable por el recupero Servicios Educativos de Origen Social (SEOS)”.

La auditoría verificó falta de gestión en el ejercicio 2022 para el recupero de “sumas erróneamente transferidas al Jardín Maternal ‘Rinconcito de Luz’ en el ejercicio 2019, por la suma total de $212.665,15”. Y determinó que “los responsables no han realizado actos útiles para resolver la situación acaecida, ni se ha registrado contablemente”.

Tras la sanción, Sconfienza interpuso un Recurso de Reconsideración, a efectos de que el Tribunal revea su decisión respecto de la multa impuesta. Argumentó que el pago erróneo en el que se basa la observación se realizó antes de que asumiera el cargo de Director de Educación Privada y de Gestión Social y Cooperativa.

Precisó que el mismo “data del año 2019, y que cuando asumió en el ejercicio 2022 ya estaba tramitando el expediente de recupero, el que había sido enviado a la Dirección de Asuntos Jurídicos, por lo que en el ejercicio 2022 carecía de competencia para instar acción alguna de recupero con el cargo que detentaba y por el que fue traído al juicio de cuentas”.

La secretaría relatora del Tribunal analizó el planteo y determinó que la norma por la cual se pretende atribuir responsabilidad sólo refiere a la obligación de Sconfienza de realizar la rendición de los aportes otorgados, pero “no coloca en cabeza de ese Director la obligación de efectuar ‘recuperos’ de sumas de dinero, más aún cuando una norma específica (Resolución 379-HCA-22) estableció cuál sería el procedimiento a seguir para obtener el mismo”.

En base a estos argumentos, consideró que correspondería hacer lugar en lo sustancial al recurso interpuesto por el ex funcionario.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas determinó que corresponde hacer lugar al recurso presentado por Sconfienza y tomó la decisión de rectificar el fallo en lo que se refiere a la multa al ex director.