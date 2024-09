Fuerte cruce entre un ministro de Alfredo Cornejo y una diputada de Javier Milei por el traspaso de las acciones de IMPSA

El Gobierno nacional, en conjunto con el Gobierno de Mendoza, decidieron meses atrás desprenderse de las acciones estatales IMPSA y traspasarlas a manos privadas, en lo que sería la primera privatización de la era de Javier Milei. El Ejecutivo provincial envió un proyecto de ley a la Legislatura para avanzar con el proceso y si bien se esperaba que la propuesta fuera votada este miércoles por la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió posponer su tratamiento. En medio de esta discusión, un integrante del gabinete del gobernador Alfredo Cornejo cruzó a la diputada nacional de la Libertad Avanza, Mercedes “Mechi” Llano.

La diputada oriunda del Partido Demócrata (PD) y aliada del presidente Milei apuntó contra el kirchnerismo y el cornejismo por la estatización de la compañía. “IMPSA es un contundente ejemplo del fracaso del relato del estado presente implementado, en sociedad, por el populismo kircherista y cornejista”, disparó Llano en su cuenta de X (ex Twitter).

La legisladora nacional redobló la apuesta y aseguró que “hoy los mendocinos pagan la fiesta del estado empresario, que sólo conduce al fracaso y a la corrupción”.

En este sentido, planteó que desde el Partido Demócrata continuarán oponiéndose al “nefasto intervencionismo estatal que tiene cautiva a la economía mendocina”.

Quien recogió el guante en el oficialismo mendocino fue nada más ni nada menos que el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. El funcionario cornejista cruzó a la diputada mileista y la acusó de no estar informada.

“Hola Mechi, o no te has informado o no lo entendes. La Provincia no destinó fondos propios a la empresa ni tuvo injerencia en su manejo. Junto al Gobierno Nacional nos estamos desprendiendo de las acciones que compró el Gobierno anterior, muchos de ellos socios del PD en LUM”, replicó el ministro mendocino.

Mema hizo referencia a que el Gobierno mendocino no usó fondos propios para adquirir las acciones de la compañía durante el proceso de capitalización que se concretó a mediados de 2021, impulsado por el Gobierno nacional de Alberto Fernández. La Nación destinó 10 millones de dólares a través del FONDEP para quedarse con el 63,7% de las acciones de IMPSA, mientras que aportó 5 millones de dólares a Mendoza para que el 21,2% del paquete accionario.

Esas acciones son las que ahora pasarían a manos privadas, si termina de concretarse el proceso de privatización que inició meses atrás. En ese marco es que el Gobierno provincial envió un proyecto de ley a la Legislatura para que se autorice la transferencia de las acciones de la empresa.

Este martes, la iniciativa había obtenido despacho favorable de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y se esperaba que sea tratada en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles.

Sin embargo, el oficialismo accedió a dilatar el tratamiento de la propuesta ya que algunos legisladores habían solicitado información al Ministerio de Hacienda de la provincia sobre el proceso de privatización.

La respuesta de Mechi Llano

La respuesta de Mechi Llano no tardó en llegar y también lo hizo vía X. "Es preocupante q un ministro de la Provincia de Mendoza no sepa que la Nación utilizó fondos disponibles para la Provincia que ascienden a 454 millones de pesos, los cuales podrían haberse destinado a seguridad para no tener que lamentar tantas muertes de nuestros ciudadanos, por ejemplo. No sólo malgastaron fondos, sino que, además, se beneficiaron con el nombramiento de directores y síndicos (Ej: Magistocci, Croce) en la empresa", se quejó.

Y agregó: "Sería bueno que repase el art. 3 de la ley provincial 9319 y los arts. 2 y 3 del decreto 910/2021 suscripto por el ex gobernador Suárez. Verá allí lo referido a las partidas presupuestarias utilizadas para estatizar las acciones de IMPSA correspondientes a Mendoza. Como si esto fuera poco, en esta aventura trasnochada del Gobierno Radical mendocino que usted integró, en asocio con Massa, la empresa dio pérdidas por miles de millones más. Debería saberlo Sr. Ministro, salvo que con su ocultamiento quiera disfrazar su progresismo con su LIBERALISMO OPORTUNISTA. Por último, si la plata fuera suya, ¿hubiera entrado como accionista en IMPSA? Ahora q la va a privatizar, ¿vamos a recuperar esos $454 M o los mendocinos deberiamos reclamárselos a los funcionarios involucrados?".