Paoltroni dijo que Caputo es un "don nadie" que quiso callarlo como senador

La postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de la Nación generó fuertes tensiones en La Libertad Avanza (LLA). La controversia alcanzó la expulsión del senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, quien criticó abiertamente la candidatura de Lijo y apuntó a Santiago Caputo como el responsable de inducir a un error impulsando su candidatura. La situación de Paoltroni es particularmente llamativa, ya que sus críticas a Lijo no fueron las que generaron su expulsión, sino cuando apuntó directamente contra Caputo. Para profundizar, Paoltroni habló con MDZ Radio 105.5 FM.

Paoltroni estuvo fuertemente en contra de la postulación de Lijo desde el principio, y sostuvo nuevamente que "no tiene la idoneidad ética, técnica, ni moral. Hemos visto todos los fallos escandalosos, los fallos revocados. Causas tremendas para nuestro país, como el caso YPF, que por no haberlo investigado al inicio, donde en el 2007 estuvo la primera denuncia, hoy nos puede salir 16 mil millones de dólares a los argentinos. Causas escandalosas como salvar de la condena a Gildo Insfrán mandándolo a juzgar a Formosa", entre otros fuertes ejemplos. "Ariel Lijo va a hacer proliferar los feudos como el de Formosa en la República Argentina. Mi oposición ha sido férrea, ha sido con vehemencia, porque lo único que nos salvaba de esta postulación era que la ciudadanía tome conocimiento de lo que ocurre", sentenció el senador nacional.

Argumentó su postura diciendo: "No es a lo que vinimos. Esta no es nuestra promesa de campaña. Este no es nuestro compromiso con el pueblo. Hoy, que el pueblo está indefenso, lo traicionan. Yo no voy a hacer eso, yo sigo ideas y tengo mi palabra empeñada con los formoseños, que son a quienes represento".

Por otra parte afirmó lo siguiente: "Todo esto lo dije porque fue Santiago Caputo el que me llamó a la Casa Rosada y me dijo: ‘Ya sabemos cómo vas a votar, pero te pedimos que te calles’. Con ese grado de insolencia un don nadie le dice a un senador de la Nación, con la responsabilidad que yo asumí frente a los formoseños, que se calle. Imagínese la indignación que me generó seguido de una gran preocupación, porque si esta es la persona que asesora al presidente, estamos en problemas".

Paoltroni opinó que la confianza de Milei con Caputo se remonta a la campaña electoral: "El presidente ha dicho en varias ocasiones que es quien lo llevó a ganar las elecciones con una estrategia innovadora. Pero ahora no se trata de ganar elecciones sino de hacer una gestión y sobre todo cumplir con las promesas de campaña". En este sentido agregó: "Vinimos a cambiar el modelo económico y a terminar con el modelo de la casta. Lijo es todo lo contrario, es la garantía de que nada va a cambiar en el sistema de la casta".

Sin embargo, el senador afirmó que su posición en el Senado será seguir defendiendo las ideas libertarias, como así también "defiendo al presidente. Porque es la última instancia de la República. Los argentinos necesitamos que al presidente le vaya bien. Pero que le vaya bien no significa quedarnos callados cuando vemos que algo se está haciendo mal". "Voy a seguir acompañando todo lo que corresponda a nuestras promesas de campaña. No me voy a ir a abrazar al kirchnerismo, eso no existe. En lo que no estoy de acuerdo voy a votar en contra porque está fuera de lo que hemos prometido en campaña".

Finalmente, sentenció que todo "es muy contradictorio y realmente sostengo que se le está asesorando mal al presidente, se le está haciendo daño a su imagen y a su credibilidad. Le adjudico toda esta responsabilidad a Santiago Caputo".