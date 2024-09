Objetivo Aerolíneas Argentinas: Diputados da el primer paso hacia la posible privatización

El Gobierno tiene entre los temas prioritarios de su agenda la privatización de Aerolíneas Argentinas, en el medio de un conflicto creciente con los gremios aeronáuticos. La apuesta de fondo es vender los activos de la empresa a operadores privados, en un proceso de adecuación administrativa que demandará al menos varios meses.

El primer paso formal para lograrlo se da este miércoles desde las 11, a través de un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara de Diputados, con la presentación de funcionarios del Poder Ejecutivo: el debate contará con la presencia en calidad de invitados del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el presidente de Aerolíneas Argentinas Fabián Lombardo y el secretario de Transporte de la Nación Franco Mogetta.

Si se firman los dictámenes, la idea es llevar la votación al recinto el próximo miércoles 2 de octubre, junto al tratamiento de los proyectos de Ficha Limpia y Boleta Única de Papel.

La decisión de apurar este plenario se tomó anoche en una reunión que mantuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con diputados de la La Libertad Avanza y sus socios del PRO y el MID de Oscar Zago.

Lo ideal para el Gobierno sería avanzar con el proyecto del macrista Hernán Lombardi, que no establece demasiadas exigencias de control en el proceso de privatización. El plan B es el proyecto de Juan Manuel López (Coalición Cívica), que apoya buena parte del radicalismo. Esta iniciativa exige que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).

El Gobierno cree tener los votos

En La Libertad Avanza son 39 integrantes y 38 votos dado que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no vota salvo desempate.

Después se suman otros 38 del PRO y tres del MID. A esta aritmética hay que incorporar al bloque Independencia de Tucumán, de tres miembros, Paula Omodeo de Creo y Lourdes Arrieta de FE.

De la oposición dialoguista habría que sumar a cerca de 25 radicales.

En Innovación Federal, que son ocho miembros, están mayormente en contra de la iniciativa.

Dudas en Encuentro Federal

Los dos socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein no van a acompañar la privatización. "El debate no pasa por si queremos una Aerolínea privada o estatal. Sino por la eficiencia, que hoy garantiza conectividad. Aerolíneas Argentinas es la única que llega a 21 destinos del país, donde no llega otra compañía", argumentaron los dos santafesinos en una declaración de prensa conjunta.

Natalia de la Sota también está por el rechazo. "Ella está en contra de la privatización y a favor de la aerolínea de bandera que cubra las rutas con un carácter federal que ningún privado va a tomar por falta de rentabilidad", indicaron desde su entorno.

El resto de Encuentro Federal, salvando a Ricardo López Murphy, tiene dudas. "Que vengan a explicar qué quieren hacer, pero por un conflicto gremial no se puede privatizar una aerolínea. Tienen que explicar qué quieren hacer, qué formato, qué metodología, qué beneficios al comprador", señalaron altas fuentes de este bloque presidido por Miguel Pichetto.