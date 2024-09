Facundo Correa Llano ya hizo su primera designación tras echar a gente vinculada a Lourdes Arrieta

Como contó MDZ días atrás, las abogadas Patricia Decon y Laura Carrasco Yunes, quienes eran las delegadas de la Agencia Territorial dependiente de la Secretaría de Trabajo de la Nación tanto en Mendoza como en San Rafael, dejaron sus cargos por pedido de la Casa Rosada. Se trata de dos ahora exfuncionarias que respondían a la diputada nacional Lourdes Arrieta. Esta situación se produjo luego que Arrieta rompiera con La Libertad Avanza, la estructura política del presidente Javier Milei.

Ante esto, Facundo Correa Llano, diputado nacional que dejó el Partido Demócrata para convertirse en el armador de La Libertad Avanza a nivel provincial, es quien pasó la escoba en el organismo vinculado a la Secretaría de Trabajo. Lo hizo bajo las órdenes de Casa Rosada, aunque colocó a alguien de su confianza.

Se trata de María Inés Ramos, quien este viernes se haría cargo de la sede de Mendoza en reemplazo de Patricia Decon. Ramos viene de trabajar en el estudio jurídico de Facundo Correa Llano, por lo que podría ser catalogada como una persona de confianza del legislador nacional. Resta saber qué pasará en la dependencia del Sur, precisamente en San Rafael. MDZ intentó comunicarse con Correa Llano y su equipo, pero no obtuvo respuesta.

Antes de ser corridas de su puesto, Decon y Carrasco Yunes habían sido nombradas el 1 de julio pasado. Sus designaciones estaban vinculadas a lo que medio mes después volaría por los aires: Lourdes Arrieta era desde marzo la cara visible de la Casa Rosada en Mendoza y es por eso que su poder abarcaba el PAMI, la Agencia Territorial de Trabajo y algunos cargos en Anses, es decir organismos nacionales con sede en la provincia.

En la red social X, la legisladora había anunciado que esos cargos que estaban vacantes desde el Gobierno anterior- hacía 7 meses- habían sido completados por ella. "Felicidades a las drs. Patricia Decon y Laura Carrasco Yunes, quienes asumieron con responsabilidad y compromiso las Agencias Territoriales de Trabajo de la Nación, de Mendoza y San Rafael. Gran tarea por delante. Muchos éxitos equipo. ¡VLLC!",sostuvo junto a una foto con las designadas.

Sus salidas comenzaron a gestarse luego de que estallara el conflicto de Arrieta, que terminó con su salida del bloque de LLA en Diputados y su paso al costado del partido a nivel provincial. Todo envuelto en una serie de escándalos que la tuvieron como protagonista.

Un sector mayoritario de la dirigencia que le respondía, que había entrado a la militancia política de su mano, lejos de seguirla, se quedó en la estructura y ahora responde al diputado Facundo Correa Llano, exdemócrata, quien es el nuevo apoderado de LLA y el representante del Gobierno nacional en Mendoza.

Pero había una decisión de la Casa Rosada de quitarle todos los cargos a la legisladora mendocina. En el caso del PAMI, su titular y exasesor de Arrieta, David Litvinchuk, se despegó a tiempo y empezó a tener gestos con Buenos Aires, especialmente con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y expadrino político de la diputada mendocina. Esta determinación generó que fuera confirmado en su cargo al frente del organismo que ya había sufrido un cambio en la dirección cuando la legisladora desplazó a su exasesor Carlos Soloa Vacas por las diferencias que tuvo con él y nominó a Litvinchuk.

A as abogadas a cargo de la Agencia Territorial de Trabajo les tocó ser desplazadas y, según pudo conocer este diario, a Arrieta le cayó mal la decisión, no por una cuestión personal, porque esperaba estos movimientos, sino porque desde su espacio consideran que están actuando desde la Nación con venganza, y que esa manera no debería además de lo partidario, abarcar a las instituciones.