En el mundo libertario, Diego Valenzuela pide pista para competir contra José Luis Espert

Cuando Santiago Caputo y Karina Milei habían empezado a acomodar las internas que provocaban los armados paralelos de José Luis Espert (el aliado) y Sebastián Pareja (el propio), Diego Valenzuela salió sin pedir permiso, anunció que él también pretende ser candidato a gobernador y pone en alerta lo que se veía como una definición de La Libertad Avanza ya acordada.

En un encuentro que terminó con foto incluida entre “El Jefe”, Pareja y Espert -rodeados por sus respectivos jefes territoriales y armadores-, la futura presidenta del partido oficial había dejado en claro que el único autorizado como conductor libertario es el actual secretario de Infraestructura Socio Urbana. En tanto, “el Profe” sería el candidato a primer diputado nacional y, si la sociedad funcionaba, se transformaría en candidato a gobernador para competirle al sucesor de Axel Kicillof.

Sin embargo, con esa audacia que lo caracteriza, Valenzuela no ocultó su decisión de ser candidato a gobernador, sin pedir permiso ni autorización. Se siente un libertario más desde el inicio de la llegada de su antiguo compañero universitario a la Presidencia de la Nación.

Y fue así que en medio de la cena que televisa Mirta Legrand todos los sábados, Mauricio D´Alessandro, último candidato a intendente de Juntos en General San Martín -y conocedor de muchas más cosas que lo que ahora explica en torno al caso de Alberto Fernández y Fabiola Yañez-, le preguntó en medio de la conversación: “¿Diego, vos vas a hacer candidato a gobernador?”.

“Eso lo va a definir la gente. Pero yo me siento capacitado y me estoy preparando para ser protagonista. Estamos proponiendo un modelo para la Provincia y, como dijo Alejandro Fantino los otros días, es la hora de los intendentes. La verdad que yo me animo porque no quiero que pongan más candidatos de otros lados que no conocen la Provincia”, aseveró.

José Luis Espert

¿Espert conoce la Provincia?, sería la pregunta que nadie hizo en la ocasión. Seguramente para Valenzuela, el desconocimiento hizo que las gestiones de Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof -todos porteños- generara la postergación que vive hoy el principal distrito del país en cuanto a recursos y producción.

El intendente de Tres de Febrero (uno de los mayores impulsores de la rebaja de tasas en la Provincia de Buenos Aires) viene trabajando junto con Patricia Bullrich de lo que se dio en llamar Pro Libertad y sus legisladores bonaerenses se sumaron al bloque de diputados provinciales que conduce uno de los voceros más agresivos del partido del poder, Agustín Romo. No sucede lo mismo con la esposa de Valenzuela, Daniela Reich, quien aún permanece en el PRO y no se integró al bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense que conduce Carlos Curistis.

Pareja y Espert empezaron el camino a unificar las personerías seccionales y territoriales en Buenos Aires, sabiendo que esto traería roces, inconvenientes y disgustos. Optimistas, pretenden qué sus dirigentes armen un único bloque en los concejos deliberantes donde sus representantes deberían ser opositores, porque ningún intendente es libertario. La Libertad Avanza bonaerense

La actualidad muestra que, salvo en un puñado de localidades, en todos los distritos hay más de un referente que reclama la personería libertaria en su legislatura local y casi siempre terminan pactando con los intendentes. Ni siquiera pueden integrar un solo espacio en Tres de Febrero -en principio el más cercano al mundo mileísta- qué de dos concejales, hay dos bloques. Uno integrado por “el rasta” (sic) Gabriel Muñoz y la concejala Romina Aguirre.

La atropellada de Valenzuela, que seguramente será parte de las negociaciones en el mundo libertario junto con Bullrich, será motivo de un nuevo incordio porque no hay lugar para todos. Los miembros originales del partido de Javier Milei también deberán dejar varios lugares para el desembarco del PRO, que muy probablemente irá aliado con La Libertad Avanza. Entonces, Pareja y Espert deben reservar parte de sus ahorros en las futuras listas para los que propongan Valenzuela y, además, tener que negociar con los allegados de Mauricio Macri.

"No sé por qué te preocupas tanto por esto. Hay lugar para todos. Vamos a hacer una elección fenomenal el año que viene", le dijo a MDZ un actual funcionario de gobierno que siempre trata de bajar los decibeles a las feroces internas que tienen en el interior del gobierno anarco libertario.

Karina Milei y Sebastián Pareja están organizando el acto del próximo sábado en Parque Lezama para presentar oficialmente el partido de La Libertad Avanza que será presidido por El Jefe. Cualquier semejanza con el peronismo, donde los matrimonios siempre se repartían el poder, es pura coincidencia. Y tienen previsto, para la primera semana de octubre, acelerar en el acople con la dirigencia que hoy se referencia en José Luis Espert y que tiene como operador todo terreno al sanmartinense Cristian Micucci.

A ellos se le acercaron algunos antiguos referentes de Carolina Píparo y otros que quedaron fuera de cualquier armado en el PRO, como varios concejales antiguamente relacionados con "los territoriales" que apoyaron a Diego Santilli en 2023.