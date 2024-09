El fútbol de Boca cruje y Mauricio Macri busca capitalizar el enojo de los hinchas

Boca atraviesa el indiscutido peor momento futbolístico desde que Juan Román Riquelme toma las decisiones importantes del fútbol profesional en el club, algo que ocurre desde finales de 2019.

La derrota con River, la probable salida de Diego Martínez, la eliminación tempranera en octavos de final de Copa Sudamericana, el puesto 11 en la Liga Profesional y el puesto 7 en la tabla general son un combo que solo la espalda del máximo ídolo de la institución sostiene. La última semana de septiembre de 2024 encuentra al Xeneize con la obligación de ganar la Copa Argentina, lo que significaría una escueta alegría (a esta altura transformada en obligación) en una temporada por demás conflictiva, un título que si no consigue lo pone en la incómoda posición de arriesgar un segundo año consecutivo sin jugar la Libertadores.

Solo este difícil contexto le permite a Mauricio Macri reaparecer en escena. El mismo excandidato a vicepresidente que no se presentó a votar en las elecciones del Club Atlético Boca Juniors porque era consciente del rechazo popular que podía generar su presencia en las carpas instaladas en la Bombonera, hoy busca capitalizar la bronca de millones de hinchas y, en concreto, los miles de socios que deciden la vida política del club cada cuatro años.

Me duele, no puedo creer en lo que han transformado a Boca. Y esta situación va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha. https://t.co/TY4cR5b8U6 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 22, 2024

"Me duele, no puedo creer en lo que han transformado a Boca. Y esta situación va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha", tuiteó Macri citando a Andrés Ibarra, un socio desconocido en la escena política del club que fue ungido como candidato a presidente para las últimas elecciones. Días atrás, Macri había dicho que sentía "mucha tristeza" por lo que ocurría en el fútbol argentino "y en Boca" tras las declaraciones de Andrés Fassi, presidente de Talleres, contra Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Juan Román Riquelme ganó en diciembre las elecciones con el 65% de los votos. Elecciones que difícilmente hubiese hecho falta celebrar si Boca lograba ganar la ansiada séptima Copa Libertadores. Su victoria fue indiscutida en las urnas y hubo desesperados intentos de la oposición, que logró atrasar los comicios (esto provocó por ejemplo que socios del interior no pudiesen votar) y puso varios obstáculos para evitar que las mismas se celebraran en tiempo y forma, como la estrategia (difícil de entender, por cierto) de criticar el pasaje de adherentes a activos utilizado en la gestión Ameal, puesto que fue el mismo utilizado en la gestión Angelici.

La presión de los hinchas y socios fue tal y las muestras de apoyo genuino a Riquelme fueron tantas que la oposición no tuvo más que ceder y dejar que el hincha lograse lo único que quería: votar. En el medio, hubo socios de Boca que denunciaron que les falsificaron la firma y esto derivó en una investigación de la Justicia. Con todo esto, la figura del ídolo creció aún más y el resultado estuvo a las claras: Macri ni siquiera pisó la Bombonera el día de las elecciones.

Nueve meses después, las buenas noticias institucionales de Boca Juniors contrastan con el presente del fútbol profesional, que a fin de cuenta es el desnivela las comicios cada cuatro años. Y si bien faltan 3 años y 3 meses para el regreso a las urnas, Macri ya lee el descontento evidente en gran parte de los hinchas de Boca. Es paradójico, porque meses atrás ni siquiera se pudo votar a sí mismo. Un descontento que podría aumentar con una hipotética consagración de River en la Libertadores. Lo que pasa en la vereda de enfrente influye en todos los clubes, le guste a quien le guste, lo niegue quien lo niegue.

Riquelme aún tiene tiempo y espalda para revertir la situación.

Las sustanciales mejoras edilicias en la Bombonera, a la vista de los miles de socios que concurren a la cancha a presenciar los partidos, la decisiones orientadas a mejorar el día a día del "Club Atlético", es decir, de los deportes amateurs y el fútbol femenino, las mejoras y el crecimiento de Boca Predio, como marca y proyecto institucional, solo por mencionar algunos aciertos, no alcanzan si el contexto del fútbol profesional es el descripto en el primer párrafo. Una teoría que podría encontrar matices si se tiene en cuenta que Román sacó el 65% días después de confirmarse que Boca no jugaría la Libertadores 2024.

El amor de los hinchas por su ídolo y el rechazo al tramo final del macrismo en el club (es ingenuo creer que esa línea política solo gobernó de 2000 a 2007, cuando en realidad lo hizo desde 1995 a 2019) pudieron mucho más. Pero son solo eso, excepciones, puesto que los resultados deportivos adversos del fútbol profesional no son sostenibles en el tiempo para ninguna dirigencia; ni siquiera para la espalda de Román, pese a los títulos obtenidos en los cuatro años anteriores como vice y a los cruces directos ganados a River en los últimos enfrentamientos, todos en el plano local.

La situación de la Bombonera no es menor. La cantidad de socios activos duplica a los que pueden ingresar habitualmente a la cancha y la cantidad de socios adherentes (que tiene derecho a voto) sextuplica los poco más de 50.000 que van los domingos al estadio Alberto J. Armando. Bombonera 360, Proyecto Esloveno, Proyecto Esloveno Plus, Bombonera Siglo XXI. solo por mencionar algunos, han desfilado por Brandsen 805 en las últimas décadas.

¿Será un as bajo la manga del presidente Riquelme en algún momento de sus 4 años de gobierno? La ampliación de la Bombonera, tema poco tocado en los últimos meses, es lo único que puede desnivelar la balanza si las cosas no salen como los hinchas y dirigencia quieren en el plano futbolístico, puesto que es la gran problemática del club desde hace años, muy por encima de la negada séptima Copa Libertadores.

Boca ya tuvo cinco entrenadores desde que Riquelme está metido en la vida del club como dirigente y de no haber un sustancial cambio de rumbo, de un momento a otro serán seis. Con la obligación de jugar la Libertadores 2025 y la de obtener un título en lo que queda del 2024, arcas con suficientes dólares por las ventas realizadas en los últimos meses y la participación en un Mundial de Clubes por delante, el presidente tiene todavía más del 80% del periodo de su gestión por delante. Y tiene algo que ningún dirigente en la historia tuvo y difícilmente otro tenga: espalda para tomar decisiones importantes. Nunca nadie en la historia del club tuvo la posibilidad de hacer y deshacer a su antojo como la tiene Román. Eso es responsabilidad y exigencia, principalmente de parte de los socios que lo votaron.

Riquelme tiempo suficiente para no dejar crecer a una oposición endeble y resistida por gran parte de los socios, pero que le contará las costillas en cada paso en falso que dé. Macri ya está en ese proceso: sabe muy bien que Boca, club gigante en América y en el mundo, es uno de los mayores instrumentos de poder de la Argentina de los ámbitos no políticos. La política nacional, cada vez más, está metida en el Xeneize y la grieta entre hinchas hoy en día es gigante. Esto último es, lamentablemente, lo más destructivo que atraviesa la institución hoy. El riquelmismo, el antiriquelmismo, el macrismo y el antimacrismo confluyen en mayor o menor medida. Eso produce que el hincha de Boca, históricamente homogéneo, hoy esté como nunca antes dividido. Y, por supuesto, que a un porcentaje de la política del club le sirve -y mucho- que al fútbol profesional le vaya mal. No hay que ser necios: más de uno, este sábado, metió puñito tras el gol anulado a Milton Giménez.