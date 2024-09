Guillermo Francos habló sobre sus diferencias con Santiago Caputo: "Ahora reina la paz"

Durante el asado que organizó el presidente Javier Milei el martes por la noche en Olivos, dedicado a sus "87 héroes" que mantuvieron el veto a la reforma jubilatoria, los focos no pudieron evitar ponerse sobre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, quienes se sentaron juntos a pesar de sus diferencias. De hecho, se reconoció que existieron enfrentamientos, pero que ahora "reina la paz".

El conflicto que habría envuelto a ambas personalidades surgió a partir de los cambios en la Ley de acceso a la información pública, la cual se reglamentó recientemente a través de un Decreto y generó gran polémica. El estratega libertario insistió con estas modificaciones, mientras que Francos optaba por revisar dicha norma.

Tras la celebración del martes por la permanencia del veto contra la Ley de reforma jubilatoria, el jefe de Gabinete brindó detalles de este asado, donde se lo vio sentado junto a Caputo. Previo a ello, circuló también una foto que se habían tomado horas antes en la Casa Rosada, junto a la secretaria general Karina Milei.

Francos habló sobre su relación con Santiago Caputo

El ministro admitió que existieron diferencias con el asesor, pero que eso quedó en el pasado. “A veces uno tiene diferencias de opinión y las diferencias después se saldan”, dijo Francos con respecto al joven miembro del famoso “triángulo de hierro” del Gobierno, también integrado por los hermanos Milei.

Francos aseguró que tiene buen trato con Santiago Caputo.

“Estamos en paz, estamos bien. Eso no quiere decir que no discutamos otra vez, uno siempre en la gestión tiene puntos de vista distintos, ve la realidad de manera diferente”, señaló. Cabe recordar que tiempo atrás, en diálogo con Radio Mitre, también había dicho: “Hay diferencias de edades también. Santiago es mucho más joven que yo”.

Por su parte, el jefe de Gabinete habló de la reciente internación que tuvo pero le sacó peso: “No sé por qué se produjo la infección. Yo la verdad es que no siento el estrés, no me doy cuenta. Lo que pasa es que la tarea es demandante, uno por ahí le pone más tiempo del que resiste el físico”.

El asado en Olivos

En el asado estuvieron presentes integrantes de La Libertad Avanza y el PRO. De los cinco radicales que votaron a favor de la decisión del Poder Ejecutivo, solo estuvo presente Mariano Campero. Al el lugar también asistieron el portavoz Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán; y por supuesto Santiago Caputo y Guillermo Francos.

Los invitados empezaron a llegar a las 20:30 y se sentaron alrededor de una mesa tendida en Olivos en forma de “U”. Todos habían recibido una invitación por mail de parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para el evento.

La semana pasada, Milei había destacado a los legisladores que voltearon el aumento para los jubilados tras obtener el triunfo en la Cámara Baja. "Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir", sostuvo en redes sociales.

A los alrededores de la Quinta presidencial, un grupo de jubilados se manifestaron en protesta. Por tal motivo se extremaron las medidas de seguridad en la zona y al rededor de 400 policías rodearon las inmediaciones del lugar.