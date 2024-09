Uno por uno: estos son los bloques que no van al Congreso a escuchar a Javier Milei

El presidente Javier Milei se presenta este domingo por la noche en el recinto de la Cámara de Diputados para exponer el Presupuesto 2025 y se espera una presencia menor que el 1 de marzo cuando inauguró las sesiones ordinarias, ya que los bloques opositores concurrirán con delegaciones más reducidas.

Si bien la presentación de la "ley de leyes" se efectúa ante la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, en este caso se efectúa en el recinto de sesiones, pero con el mismo formato, es decir que pronunciará un discurso y luego se retirará, sin posibilidad que los legisladores formulen preguntas.

Entre los espacios que no están en su totalidad se encuentra Unión por la Patria. El kirchnerismo solo envió un grupo integrado por los legisladores que conforman la comisión de Presupuesto y Hacienda.

En tanto, Encuentro Federal también asistió este domingo, pero solo lo harán cuatro de sus 16 legisladores, ya que participarán el presidente de EF, Miguel Ángel Pichetto, acompañado por Margarita Stolbizer, Esteban Paulon y Florencio Randazzo.

En cambio, el Frente de Izquierda decidió no concurrir a la presentación del Presupuesto 2025 y justificaron: "No vamos a ir a un acto de este gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo".

De esta forma, solo garantizan una presencia completa la bancada oficialista de la Libertad Avanza, el PRO, y los bloques provinciales más cercanos al oficialismo como Independencia, CREO y Producción y Trabajo.

Tras la interna de las últimas semanas, el radicalismo también concurre con una delegación "nutrida" según informaron voceros de la bancada que preside Rodrigo de Loredo, aunque algunos diputados indicaron que no tienen intenciones de escuchar a Milei.