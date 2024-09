Un municipio kirchnerista que subió tasas planea un gasto exuberante para un festejo

La intendencia de Lanús, a cargo de Julián Álvarez, presentó un presupuesto de más de $400 millones por el aniversario del distrito. La oposición hizo un pedido de informes. Un documento que detallaba el gasto fue borrado de la web oficial del municipio del conurbano bonaerense.

Más allá de que la decisión va a contramano de la motosierra del Gobierno nacional, o al menos de un intento de mesura en los gastos, Lanús también fue noticia en los últimos días porque es uno de los municipios que subió sus tasas. La intendencia de Álvarez, alineado con Cristina Kirchner, había aumenado la tasa municipal de Seguridad e Higiene del 2,36% al 6% incluída en la facturación de tres cadenas de hipermercados.

Ahora, en Lanús sube la temperatura entre los concejales y la población que empieza a enterarse que se presentó una licitación para los festejos por aniversario 80 de la ciudad del sur del conurbano bonaerense. El presupuesto planeado ronda los $411 millones de pesos.

A propósito, el concejal del PRO Damián Schiavone le agregó a MDZ que en realidad “esta cifra se queda corta porque no incluye a los artistas”. La suma "incluye gastos de escenario, catering y el personal", precisó el edil.

La reacción opositora en Lanús ya está en marcha. Schiavone considera que “no es momento para un gasto así, acá hay una crisis de inseguridad, aumentaron las tasas, están completamente desenfocados”. En consecuencia, los concejales no oficialistas presentaron un pedido de informes sobre las millonarias intenciones de la gestión de Julián Álvarez.

“Lo escandaloso también está en que no sabemos exactamente la cifra porque no incluyen a los artistas”, coincide el concejal por la UCR Emiliano Bursese. El radical analizó en diálogo con MDZ que “en un momento en el que se reclama mayor austeridad no se puede pretender este gasto. Es inmoral, por no decir para nada ético que se esté pensando en este gasto mientras los vecinos están exigiendo seguridad, limpieza e infraestructura”.

Medios locales indicaban que en la web oficial del municipio de Lanús se había publicado el documento con el llamado a licitación pública 71/2024. Según indica Diario Sur, en el texto se detallaba que el gasto para los festejos del 29 de septiembre incuyen “un escenario de 15 metros por 10, un sistema de sonido, tres pantallas gigantes, iluminación, cámaras, suministro de energía y baños químicos”, además de “48 personas para seguridad” y el catering.

Pero en las últimas horas, mientras el tema comenzaba a crecer, los concejales consultados se enteraban por este periodista que el documento ya no estaba publicado en la web de Lanús: “No lo encontramos”, respondieron en sintonía.

Por lo tanto, al pedido de informes para saber cómo Lanús costeará esta fiesta se suma ahora la incógnita de por qué desapareció el documento de la página oficial: ¿habrá marcha atrás o se está ocultando información pública?