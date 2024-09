Lourdes Arrieta apuntó contra el nuevo armador libertario en Mendoza: "Facundo Correa Llano es un cobarde"

La diputada nacional Lourdes Arrieta, hoy afuera de La Libertad Avanza tanto en el Congreso como en el armado del espacio en Mendoza, apuntó con dureza contra su par en la Cámara baja Facundo Correa Llano. El diputado exdemócrata fue designado en Casa Rosada como su reemplazante en la conformación del LLA en la provincia. Arrieta aseguró que "es un cobarde" por "darse vuelta por ciertos intereses". A su vez, justificó su trato con la prensa al asegurar que desde Nación le limitaban el contacto de los legisladores con los periodistas a modo de obligación.

Arrieta brindó una entrevista al programa Sonría lo Estamos Filmando, transmitido en MDZ Radio, donde se refirió a la relación con los dirigentes de La Liberta Avanza mendocina, un partido que está en formación y que la tuvo a ella como apoderada y referente antes de su pelea con Casa Rosada y su posterior desplazamiento.

"En la relación personal no tengo nada por lo que pueda estar molesta ni algo por el estilo. Entiendo que es política y parte de la política. Están los aquellos corajudos y aquellos cobardes", dijo Arrieta, que creó su monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal.

Y luego arremetió contra el diputado Correa Llano. "Lo que sí, me queda ese sabor amargo de decir que son unos cobardes, tanto Facundo como muchos que decidieron darse vuelta por ciertos intereses que entiendo porque es política. Pero sí estaría bueno empezar a plantear la política desde el lado de decir las cosas como son y de no ser unos hipócritas. Que el pueblo mendocino sepa quiénes están queriendo liderar La libertad Avanza y que no Javier Milei, sino las personas que lo rodean están armando un equipo de de casta en los distintos puntos de nuestro país".

Facundo Correa Llano -que se fue sorpresivamente del Partido Demócrata- obtuvo la bendición de nada más ni nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados y miembro de la mesa chica del Gobierno libertario, Martín Menem. Le encomendó tomar las riendas del espacio de cara a las elecciones 2025, con un escenario probablemente favorable para Milei en Mendoza, aunque también considerando las complicaciones producto de las decisiones controversiales de Lourdes Arrieta. Por ejemplo, la falsificación del avales -incluyendo personas muertas- para la constitución del partido en la provincia. Llegar a la obtención de personería jurídica es otro de los desafíos en el corto plazo. Correa Llano ahora es apoderado.

Facundo Correa Llano y Karina Milei.

"Siempre fui la misma de siempre, nada más que he tenido a aquellos que me han criticado y han opinado de alguien que no soy", aseguró Arrieta, quien, asimismo, se refirió a las críticas "por no salir a hablar en medios" y argumentó que se debía a "la bajada de línea que tenía".

"No solamente en mi caso, pasa en el caso de otros diputados de La Libertad Avanza que no hablan, que no dan declaraciones en medios de cada una de sus provincia", sumó. Manifestó que no es una directiva de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero sí confirmó: "No podemos hablar ni dar notas de color. Salvo alguna que otra figura que es más independiente a la línea de LLA".

"Ahora creo que es un buen momento para recomponer la relación y que sepan quién soy: una comunicadora más como ustedes Sepan disculpar que a veces no es lo que uno quiere, sino también lo que uno tenía que responder", dijo Arrieta, quien protagonizó una fuerte controversia al formar parte de una comitiva que visitó genocidas en el penal de Ezeiza.

Y añadió: "Ahora que soy libre y que pueden conocer quien realmente soy, sigo siendo la misma vecina de barrio: cristiana evangélica que cree en la transparencia y que cree que se pueden hacer campañas políticas sin tocarle el bolsillo a nadie. Que se pueda ayudar al prójimo inclusive sin tener que pelearse por poder, querer ser y por tener".

Respecto a cómo imagina su estadía en el Congreso en estos años que restan, considerando su alejamiento del oficialismo, indicó: "De a poco las cosas se van a ir acomodando. Tengo mucha fe en lo que uno puede hacer para ponerlo en práctica y buscar la manera de poder hacerlo. Creo que eso no lo más satisfactorio. Lo demás viene por añadido. Mientras que esté conforme y consciente de lo que se hace y que pueda recostar su cabeza todas las noches en almohada y dormir tranquila, con eso me basta (...) Estoy cómoda. Puedo tomar mis decisiones libremente. Formar parte de otro bloque por el momento no me interesa".

Arrieta aprovechó y cargó contra Martín Menem al expresar: "Todavía estoy esperando explicaciones respecto al caso de Ezeiza. Así es que creo que desde la parte de él como presidente de la Cámara -como parte de LLA y que estaba al tanto- tendría que no haberse lavado las manos, sino acompañado a los diputados que que fuimos equivocados o no y habernos escuchado, cosa que no hizo. Habían organizado un un discurso paralelo que habíamos ido a ver embarazadas. Eso al final se frustró. Todo tratando de tapar".

"Teníamos buena relación. Pero no se ha comunicado. Tampoco le ha importado saber qué iba a votar (en la sesión por el veto jubilatorio). Él me contaba como uno de los suyos. Y la verdad es que. espero que entienda que uno no es un levanta manos. Uno tiene un sentido crítico, un pensamiento y está allí para cumplir no solamente con los votantes, sino también con el pueblo argentino", señaló.

En lo que refiere a su relación con el peronismo, luego de que se filtrara una foto suya con un exsenador provincial del Partido Justicialista Rafael Moyano, Arrieta explicó: "Yo lo vi una sola vez a Rafael en un acto que fui entregarle un currículum a Guillermo Carmona, nada más. Por lo pronto estuve en el 2020 en el Partido Libertario y está documentado hasta por foto. Pero no tengo mala relación con ningún espacio y con el peronismo tampoco. Por lo menos desde mi lado... Creo que es importante construir, unir fuerzas. Siempre desde el lado liberal y apoyando lo que uno tiene en su corazón, que son las convicciones y los valores".

No obstante, horas después de brindar la entrevista, sorprendió al publicar una foto con junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que -además de ser del peronismo- es uno de los mandatarios provinciales más enfrentados al presidente Javier Milei. "¡Qué grata sorpresa! Un gusto enorme, Ricardo Quintela. Gracias por su muestra de respeto, apoyo y afecto. Turismo y vitivinicultura nos une. Mucho por construir", comentó Arrieta en sus redes sociales.