Javier Milei y un mensaje encriptado para "Chiqui" Tapia al recibir en Casa Rosada al presidente de Talleres de Córdoba

Durante el mediodía de este viernes, Javier Milei se reunió en Casa Rosada con el presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien tras el partido perdido ante Boca, por Copa Argentina, se mostró en la vereda opuesta al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La rivalidad entre Javier Milei y Claudio Tapia viene desde el comienzo del Gobierno cuando por DNU se implementó el uso de las Sociedades Anónimas Deportivas, algo a lo que el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino se opuso fuertemente. Además, Andrés Fassi es uno de los propulsores de este proyecto.

Es por eso que luego de los dichos de Fassi contra Tapia, Milei lo recibió durante el viernes en Casa Rosada. El presidente de Talleres le obsequió una camiseta del club con el dorsal número uno, haciendo referencia a los años como arquero que tuvo el libertario.

Luego de una polémica arbitral en el partido Boca Juniors contra Talleres de Córdoba, Fassi le mandó un fuerte mensaje a Tapia: "Lamentablemente a 'Chiqui' Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de año y medio. Entonces no solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. A una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación de todas las que desde hace 4 o 5 años vengo hablando de forma personal contigo y con el señor Federico Beligoy (director nacional de arbitraje de la AFA)".

El tuit de la Oficina del Presidente

Andrés Fassi recibió, entonces, el apoyo del Gobierno para que las SAD se instalen en el país, y la Casa Rosada consigue un aliado de peso pesado dentro de las filas del fútbol argentino.