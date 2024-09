En vivo: el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y se viene un nuevo veto de Javier Milei

0.47 - Duro revés para el oficialismo: aprobaron la Ley de Financiamiento Universitario

23.13 - El Senado se encamina a sancionar la Ley de Universidades

Se espera que cerca de la medianoche el Senado de la Nación sancione la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno de Javier Milei ya anunció que irá por un nuevo veto. Esto saldría con el voto de los 30 senadores de Unión por la Patria que están presentes, los 13 radicales y un puñado de senadores de partidos provinciales.

21.49 - De Pedro acusó al Gobierno de querer "destruir" a las universidades públicas

El senador kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro acusó al Gobierno de querer "destruir" las universidades y aseguró que con este proyecto “estamos discutiendo si le damos financiamiento al sistema público universitario o si vamos a dejar a millones de jóvenes sin futuro”.

En tanto, el radical Martín Lousteau planteó que “el presidente no se va a animar a vetarlo” porque “ya vio a una sociedad movilizada para preservar la única cosa de todas las que provee el Estado que le permite soñar con un futuro mejor”. "El presidente vetó el aumento a los jubilados y se alegró que se les haya negado el equivalente a tres kilos de carne por mes y los llamó héroes a los que hicieron eso, vaya si ese no es otro principio de revelación acerca de la ideología y de la modalidad de cómo se encara el ajuste en la Argentina", sumó el radical.

20.56 - El Senado inició el debate del proyecto que actualiza y blinda el presupuesto universitario

El Senado comenzó a debatir el proyecto de aumento a las universidades nacionales aprobado en la Cámara de Diputados, que es rechazado por el oficialismo con el argumento de que pone en riesgo el objetivo de alcanzar el superávit fiscal.

La iniciativa que aspira a votar el radicalismo y los dos bloques K Frente Nacional Popular y Unidad Ciudadana, incrementa los recursos para las Universidades para garantizar su funcionamiento.

Ese aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

19.57 - Con 39 votos afirmativos y 30 negativos, se aprobó la boleta única en papel

Con 39 votos afirmativos y 30 negativos, el Senado aprobó la boleta única en papel. La iniciativa recibió una serie de modificaciones por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados. El oficialismo revivió esa mayoría de 39 senadores, que le permitió dejar al kirchnerismo sin lugar en las comisiones. Después de la votación, se avanzó con la lectura de los cambios

Acompañaron esta ley los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Cambio Federal y Unidad Federal. Los 30 votos en contra vinieron de parte de Unión por la Patria, que tuvo tres ausencias: Silvina García Larraburu (Río Negro), Lucía Corpacci (Catamarca) y Gerardo Montenegro (Santiago Del Estero).

La aprobación de este proyecto representa el único alivio para el Gobierno nacional en una jornada que seguirá hostil para el Gobierno. Se espera que se avance con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno nacional ya anticipó que vetará y con el rechazo al DNU 656/24, que giró 100 mil millones de pesos en fondos reservados a la SIDE.

18.44 - El kirchnerismo rechazó la boleta única de papel y mostró sus argumentos

El kirchnerismo eligió al senador por San Luis Fernando Salino (Unión por la Patria) para justificar su postura en contra de esta iniciativa. El argumento principal fue que "el sistema electoral funciona". "El funcionario Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete, dijo: 'No objetamos el sistema de votación actual por la falta de consistencia de los resultados con los votos'. Está diciendo que efectivamente los resultados surgen de los votos de la gente", recordó el puntano sobre la exposición del funcionario en el plenario de comisiones que se debatió la iniciativa.

"Acá somos 72, elegidos en tres momentos distintos, en todo el país, estamos acá con este sistema electoral. El cuadrito en la pared lo colgamos con este sistema", remarcó para justificar que no es necesario cambiar el sistema electoral. También atacó el argumento de que la sustracción de boletas. "¿De dónde sale ese drama?", se preguntó el puntano del PJ.

Por último planteó: "Con tantos sistemas que no funcionan nos tenemos que ocupar de uno que funciona". "Dicen que es trascendente que la desesperación de la población es la boleta única de papel, ojalá tengan razón", cerró y remarcó que su voto y el de su espacio es en contra.

18.25 - Maximiliano Abad habló de un "avance trascendental" con la aplicación de la boleta única

El senador por Buenos Aires Maximiliano Abad (UCR) defendió el proyecto, en línea con los planteos que hizo su bloque durante la jornada. Sostuvo que "este tema que hace dos años se trata en el Congreso es esencial para el fortalecimiento para la democracia".

Además, indicó que "recupera la confianza de los ciudadanos en las instituciones, algo que hoy es central para la Argentina". "Es un avance muy relevante en el modo en el que elegimos a los representantes", remarcó y subrayó que "es más transparente" y que "elimina prácticas fraudulentas.

Allí enumeró como "la sustracción o manipulación de boletas". "Es más equitativa porque las fuerzas políticas compiten más lealmente. "Genera igualdad de oportunidades y una votación sencilla", indicó.

16.42 - Edgardo Kueider abrió el debate por la boleta única de papel

En su rol de miembro informante, el senador por Entre Ríos y presidente de la comisión de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider, defendió los cambios al proyecto de Boleta Única de Papel, tras el consenso alcanzado en el Senado.

"Este es un acontecimiento histórico, no debemos dejar pasar esta oportunidad. La boleta única hace un aporte importante para fortalecer el sistema democrático porque garantiza que en el cuarto oscuro esté presente toda la oferta electoral" , dijo el senador para defender su postura.

Además, remarcó que esta forma de elegir autoridades "le garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir porque en el cuarto oscura estará presente toda la oferta electoral, no hay posibilidad con este sistema que alguna oferta no esté". "Creo que hoy estamos ante un acontecimiento histórico. Argentina tiene que pasar de ser ese 20 por ciento con ese sistema que el mundo cambió. No debemos dejar pasar esta oportunidad", cerró el entrerriano.

Después lo siguió la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). Su definición en favor de esta iniciativa llegó luego de varias negociaciones cruzadas en las que se metió el gobernador de su provincia, Alberto Weretilneck, que también fue senador.

"El modelo Mendoza ayudó a confluir el dictamen de mayoría con el de minoría", indicó la senadora. "El proyecto que tenemos hoy en tratamiento es el proyecto que deberíamos aprobar para que las próximas elecciones nacional tengan esta aspiración de la ciudadanía por todos los beneficios en cuestión de ahorro y ciudadanos", afirmó..

Boleta única de papel, el primer escollo en el Senado

Después de la presentación de las cuestiones de privilegio y las mociones de preferencia, una facultad de los senadores que suele llevarse las primeras horas de la sesión, el Senado debatirá el proyecto de boleta única de papel. El proyecto que tiene media sanción de Diputados, deberá volver a la Cámara de origen, ya que se espera que reciba una serie de modificaciones en su aprobación.

Los principales cambios consisten en la eliminación del casillero en blanco, con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales. A partir de estas negociaciones se pudo destrabar el acuerdo que había quedado bloqueado en enero.

También se corren las elecciones PASO a la primera semana de agosto, y esto impacta en todo el cronograma electoral, ya que la campaña iniciaría antes. Al tratarse de una reforma de temas electorales, se necesita la mayoría absoluta de 37 senadores o más.

15.22 - La visita de diputados a represores se coló en la sesión

La senadora por Neuquén Silvia Sapag, (UP), parte del Movimiento Popular Neuquino (MPN), pidió una cuestión de privilegio para cargar contra los diputados de La Libertad Avanza que el pasado 9 de julio viajaron al Penal de Ezeiza a visitar a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. "La responsabilidad está creada por la razón de tratar el tema con discreción", señaló la legisladora.

"Cuando nos referimos a esos años decimos que se secuestró, se torturó, se mató y se tiró gente viva al mar. Mi idea es relatar qué pasó", dijo la senadora que sacó una edición del libro Nunca más, y procedió a leer distintos fragmentos.

14.23 - La oposición impuso el DNU de la SIDE en el temario y será rechazado

Victoria Villarruel no pudo contener a la oposición en el Senado que unió sus fuerzas para sumar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 656/24, que gira $100 mil millones a la SIDE. Con el rechazo contundente que recibirá este decreto, al final de la jornada quedará sin efecto, ya que la Cámara baja se expresó en el mismo sentido.

El Gobierno operó durante todo el día previo para evitar que se trate. Propusieron una sesión especial secreta en el Senado para que los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el titular de la SIDE, Darío Neiffert, puedan explicar el uso de esos fondos.

Villarruel ayer cerró al reunión del Labor Parlamentaria en el Senado con un temario que no incluía el tratamiento de este decreto. Sin embargo, al principio de la sesión, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, y el del bloque UCR, Eduardo Vischi, acordaron sumarlo al temario.

Noticia en desarrollo...